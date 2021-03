Opinan sobre la aceptación de AMLO en el estado de Sinaloa

Sinaloa.- La opinión de la ciudadanía hacia el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sigue siendo aprobatoria; además, la gente señaló que volvería a votar por el mandatario del partido Movimiento por la Regeneración Nacional (Morena), según reveló la más reciente encuesta elaborada por Debate en los municipios de Ahome, Guasave, Salvador Alvarado, Culiacán y Mazatlán, en el estado de Sinaloa.

Opiniones difieren

Aunque los partidarios del presidente Andrés Manuel López Obrador y algunas personalidades aseguran que el presidente ha tenido aciertos y está fuerte en la ciudadanía gracias a sus políticas públicas en favor de jóvenes y personas de la tercera edad, políticos de la oposición tienen pareceres distintos al respecto.

Dicen que la encuesta no está acertada, que no refleja la realidad de los sectores del campo, que el presidente no ha cumplido las expectativas o que tiene una estrategia populista, hasta comentar que las personas están desconfiando cada vez más debido a los resultados en lo local y a su actuación frente a la pandemia.

A pesar de todo, quien ha tenido la última palabra es la ciudadanía, quien calificó al dirigente del país señalando que votarían por él en los cinco municipios donde fue evaluado y asimismo avalaron a Morena como primera opción partidista para la Presidencia de la República.

“Se ha evaluado bien”: Graciela Domínguez, Presidenta de Junta de Coordinación Política del Estado

La presidenta de la Junta de Coordinación Política del estado, Graciela Domínguez Nava, opinó que ante los trabajos que ha hecho AMLO al estar cerca de la gente, es que sigue siendo bien evaluado.

“La ciudadanía observa que hay un presidente de la República cercano a la gente, que ha cumplido con mecanismos de austeridad, que el ejercicio de Gobierno sea algo más genuino para atender realmente al pueblo y sus necesidades”

“La verdad se verá en elecciones”: Julieta Torres, Presidenta PRI Mazatlá

“Lamento que el Ejecutivo del país esté más ocupado en mantener el poder que atender necesidades urgentes, como el abasto de medicinas que reclaman usuarios de los hospitales públicos y obra social.

Le resulta más fácil mantener a jóvenes que no estudian y trabajan” abundó la dirigente del PRI en Mazatlán, quien le exige a AMLO que dé prioridad a las urgencias sociales y piensa que en las elecciones está la encuesta real.

“Hay populismo”: Ana Karely Soto, Presidenta del PAN Ahome

“Cada vez caen más los ánimos y la aceptación del presidente. La gente ya se está dando cuenta de los malos Gobiernos que está realizando Morena, sobre todo aquí en Ahome, que hemos sido muy críticos, no solo los partidos políticos, sino la ciudadanía en general, acerca del trabajo que se está realizando en lo municipal.

Y no por nada resulta ser Billy Chapman el peor alcalde evaluado. Sabemos que el presidente continúa utilizando los recursos federales y programas para elevar su aceptación y popularidad”.

“AMLO queda a deber”: Luis Roberto Sánchez, Abogado

“Cuando se dio la elección donde ganó Andrés Manuel, era muy alta la expectativa que se tenía de él, un verdadero cambio en el país. Sabemos que le tocó esta situación que se les sale de las manos, como lo es la pandemia, y ha sido muy criticado por el manejo que se le ha dado, ya que no es posible que México, estando dentro del grupo de los 20 mejores económicamente, tenga el índice de mortalidad más alta. Además, la estrategia en la vacunación, según los expertos, no ha sido adecuada, y si tocamos al sector económico, ahí está igual”.

“Encuesta refleja descontento”: César E. Gerardo Lugo, Presidente del PRI, El Fuerte

“Sale con el peor resultado obtenido y es el reflejo absoluto que la gente está descartando y que cada vez son más los afectados; en tema de salud para enfrentar la pandemia, por quitarle el apoyo a las guarderías, a los ganaderos, a los pescadores, a los comedores comunitarios y programas sociales como el Prospera. Cada vez son más las personas que se quedan sin un empleo formal y han perdido familiares porque los programas de salud no están dando el ancho”.

“Benefició al campo”: Omar Gil Santini, Presidente municipal de Choix

“Una encuesta muy atinada. Efectivamente, los apoyos que han beneficiado a Sinaloa han sido de gran impacto. En Choix hemos sido testigos con el gran apoyo de Sembrando Vida; les ha cambiado la vida a 2000 jornaleros. Para nosotros es un orgullo ser partícipe de la detonación de la Cuarta Transformación. Ya que dichos programas han llegado directamente a quien más lo necesitan”.

“Hay sectores afectados”: Marco Antonio López , Presidente del PRI Salvador Alvarado

“Cada día, el Gobierno federal pierde más popularidad y credibilidad. Me queda claro que los porcentajes deben ir disminuyendo porque no solo basta con buenas intenciones de gobernar, se ocupan hechos y, sobre todo, saber gobernar (...), ¿Qué dirían los millones de desempleados que actualmente tenemos en México, qué le dirían el sector agrícola, los pescadores, los ganaderos, que son de las prioridades que hay en el estado? ”

“Faltan apoyos”: María Ofelia Inzunza, Presidenta de ejecutivos de Ventas y Mercadotecnia de Guamúchil

“Desde mi punto de vista, sí veo bien el apoyo a los adultos mayores. Sobre la salud, considero que falta más apoyo a la ciudadanía, ya que los medicamentos son algo caros y no estaban al alcance de todos, siento que ahí está muy descuidado. Asimismo, no hay apoyo a las microempresas, las cuales fueron y están muy afectadas por la pandemia”.

“La gente está con AMLO”: Adalberto Valle Pérez, Regidor Morena

“Es mucho muy probable que no solo se mantenga el posicionamiento o grado de aceptación que los ciudadanos tienen del mandatario, por lo que no se descarta que suba”, señaló Adalberto Valle, regidor de Morena que espera que para el próximo proceso electoral la gente continúe manteniendo una buena aceptación no solo para AMLO, que asegura, trabaja para todos.

“En el campo están decepcionados”: Pedro Flores Carvajal, Presidente del PRI en Guasave

“La encuesta que se hace en el campo con la gente es muy distinta al resultado de la encuesta que está saliendo en EL DEBATE. Bastaría que le preguntaran a los campesinos, ganaderos, acuacultores, pescadores y al sector social, a quienes tenían la oportunidad de trabajar y se les quitó el apoyo para que sus niños fueran cuidados en guarderías, además de medicamentos en las instancias de salud. La realidad es que la gente está decepcionada”.