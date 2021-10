"Opinión de ex líderes se tomará en cuenta, pero no será decisiva": PRI acerca de la reforma eléctrica

Ciudad de México.- Aunque la opinión de ex líderes del PRI será tomada en cuenta en cuanto a la reforma eléctrica, esta no será decisiva en torno a la postura que se tome en torno a la misma, aseguró dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

El presidente del partido, Alejandro Moreno, aseguró que son bienvenidos todos los puntos de vista en torno a la iniciativa de reforma constitucional.

No obstante, advirtió que la decisión respecto a la misma será producto del consenso y la reflexión profunda.

En una tarjeta informativa enviada a REFORMA, Moreno dijo que no se puede esperar que cada uno de los militantes del partido piensen de la misma forma y adelantó que al interior de éste no habrá imposiciones.

"En esta etapa, el consenso interno provendrá del debate equilibrado, en el que las opiniones y criterios de algún notable y otra opinión interna se tomará en cuenta, pero no será decisiva. El consenso será producto del acuerdo interno, y este, a su vez, del examen minucioso de las propuestas, en donde todos podrán participar", indicó.

REFORMA publicó este lunes que en opinión de Dulce María Sauri, Manlio Fabio Beltrones, Pedro Joaquín Coldwell y Enrique Ochoa Reza, la reforma eléctrica del Presidente Andrés Manuel López Obrador representa un regreso al pasado, por lo que votar a favor de ella, podría implicar la extinción del partido.

Moreno aseguró que considerarán los puntos de vista de los ex dirigentes del partido, pero insistió en que el objetivo en este momento es contrastar ideas, argumentos y datos para tomar la decisión que más convenga a las familias y a los sectores productivos del País.

La secretaria general del PRI, Carolina Viggiano, indicó que a pesar de que le han hecho acta de defunción al tricolor en diversos procesos electorales desde el año 2000, el partido está lejos de la posibilidad de extinguirse.

"Yo he escuchado que le hacen acta de defunción al PRI, en el 2000, en el 2018, ahora mismo, siempre escucho eso y yo creo que no, yo creo que hoy somos un partido importante, somos un partido que importa la decisión que vamos a tomar", sostuvo.

En entrevista, la también diputada federal dijo que respeta la opinión de los ex presidentes del partido, pero advirtió que ellos no son dueños del debate ni de la verdad.

"Creo que está bien, a mí me parece sano que lo hagan, me parece correcto, son personas a las que respetamos y seguramente habrá otros que hagan lo propio en su momento () Ellos no son dueños del debate, nadie es dueño de la verdad, nosotros vamos a debatir", reiteró.

Consideró que la discusión sobre la reforma eléctrica no ha permeado los suficiente en la sociedad y como ejemplo dijo que ha visitado diversos municipios de Hidalgo luego de que el Ejecutivo federal envió a San Lázaro la iniciativa y en ninguna de ellas ha sido cuestionada sobre la propuesta.

La diputada reiteró que insistirán en el debate sobre la iniciativa presidencial y reiteró que el PRI está consciente de la responsabilidad histórica que tiene como partido.

"Nosotros queremos que este debate se dé pasando toda esta discusión del paquete económico, para que no haya malos entendidos y que no haya ninguna cuestión que enrede las cosas, pero nosotros estamos conscientes de nuestra responsabilidad histórica y queremos responder a ella, entonces, ten por seguro que vamos a tomar la mejor decisión", afirmó.

La legisladora reconoció que si bien la reforma energética de 2013 implicó costos políticos y electorales para su partido, hoy este no sólo es fuerte sino que su decisión será decisiva.

"No comparto que vayamos a extinguirnos, ellos han sido parte, pues en 2018 nos fue muy, muy mal, y veníamos de las reformas que defendimos enormemente muchos entonces", expresó.