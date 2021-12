¡Optimista! Promete AMLO en su Tercer Informe de Gobierno salir pronto de la crisis económica

México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se dijo optimista de salir pronto de la crisis económica durante su Tercer Informe de Gobierno de la Cuarta Transformación este miércoles 1 de diciembre.

Con alrededor de 150 mil personas aglomeradas en el Zócalo de la Ciudad de México, en el AMLOFest, el presidente de México aseguró que pronto el país saldrá de la crisis económica en la que se encuentra y argumentó en el Tercer informe de Gobierno de la 4T que no se endeudaron.

Andrés Manuel López Obrador explicó que el Gobierno federal no se endeudó gracias a que la recaudación de ingresos en Hacienda Pública no se cayó pese a la pandemia de Covid-19, y con ello permitirá a la Cuarta Transformación mantener las finanzas públicas sanas y suficientes para impulsar el crecimiento creación de empleos.

"No tengo duda, que pronto, muy pronto, terminaremos de salir de la crisis económica. ¿En qué baso mi optimismo? Primero, en que no nos endeudamos, como sucedió en otros países; segundo, en que no se nos cayó la recaudación de ingresos", expresó.

López Obrador refirió que mantener las finanzas públicas sanas permitirá continuar con obras tales como la del Tren Maya, la nueva refinería, los dos nuevos aeropuertos, el desarrollo del Istmo de Tehuantepec, las carreteras, el impulso para extracción de petróleo, la modernización de las refinerías y de las hidoeléctricas, así como el rescate de la industria eléctrica nacional y otras acciones financiadas con el presupuesto y sin contratar deuda.

"Otros factores, elementos buenos, favorables, son el gran potencial de crecimiento del sector agropecuario, el aumento en la afluencia turistica y la excepción ventaja que significa el tratado comercial con Estados Unidos y Canadá para atraer inversión extranjera, generar empleos y fomentar el desarrollo industrial en el país.

Asimismo, en el Tercer Informe AMLO agregó que intentará evitar el abandono del campo, beneficiando a pequeños productores con precios de garantía, con fertilizantes gratuitos y programas de protección para el bienestar.

Además, prometió terminar en 2024 con 100 mil héctareas de canales de riego en el norte de Nayarit, en las presas de Santa María y Picachos en Sinaloa, y en Pueblo Yaqui.

Respecto al sector energético, el presidente de México aseguró que el objetivo es dejar de comprar gasolias y diesel en el extranjero mediante la producción en el mercado externo, lo cual implicará no exportar petróleto crudo y procesar en el país toda la materia prima.

López Obrador estima que para finales de 2023 procesarán un millón 200 barriles diarios, 340 mil adicionales en la refinería que compraron a la empresa Shell, y la misma cantidad en la nueva refinería de Dos Bocas, Paraíso, Tabasco.

"En general tendremos capacidad para refinerar alrededor de 1 millon 880 mil barriles diarios de gasolina, diesel y turbocina, lo que equivale a garantizar el consumo nacional", agregó.

Con la nueva reforma envia da al Congreso se recuperará el equilibrio pérdido en la era neoliberal, quienes dijo, buscaban arruinar a la industria eléctrica nacional y dejar el mercado a nuevas empresas privadas, principalmente extranjeras. "También en esa iniciativa va la resolución de que el litio sea propiedad de la nación", refirió.