Ordena INAI a Cofepris dar a conocer normatividad vigente para el uso de la marihuana

México.- El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó a la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris) entregar la normatividad en vigencia vinculada con los usos de la marihuana.

La dependencia mandató que buscara en sus unidades administrativas las leyes, lineamientos, reglas, acuerdos, entre otros documentos que den cuenta de las normas que, en la actualidad, rigen la utilización de la cannabis en México.

Al presentarlo ante el pleno del INAI, el comisionado Adrián Alcalá Méndez resaltó lo elemental que resulta abordar el tema, tomando en cuenta la resolución a la que llegó al Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en relación a la inconstitucionalidad de prohibir el consumo lúdico y recreativo de dicha droga, mandato contemplado en la Ley General de Salud.

El funcionario sostuvo que es importante que se le proporcione a los ciudadanos la información sobre las disposiciones que, a su juicio, resulten aplicables a los tópicos de su particular interés, argumentado que al contar con dichos datos, la ciudadanía podrá tomar decisiones informadas.

Un ciudadano solicitó información sobre la normatividad vigente ligada a los diversos usos de la cannabis, sin embargo, la Cofepris respondió que la petición particular era de índole normativo, por lo que no era una exigencia de acceso a la información, de ahí que consideró que no estaba obligada a estructura un documento para responderle al ciudadano sobre lo que requería.

No obstante, llevó a cabo una búsqueda en la Subdirección Ejecutiva de Normatividad de la Coordinación General Jurídica y Consultiva, la cual detalló que el pasado 12 de enero de 2021 se expidió el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Control Sanitario para la Producción, Investigación y Uso Medicinal de la Cannabis y sus derivados farmacológicos, por lo que le mandó el vinculo electrónico para que el solicitante lo pudiera consultar.

Ante ello, la persona presentó un recurso de revisión ante el INAI, quien inconforme señaló que la dependencia gubernamental se había limitado a indicar el nombre de un reglamento, cuando, por el contrario, él había solicitado toda la normativa aplicable en la materia

Derivado de esta situación, Adrián Alcalá Méndez destacó que, conforme al artículo 6 de la Constitución, todas las personas tienen derecho al libre acceso a la información oportuna y plural, para lo cual el interesado deberá presentar la solicitud correspondiente donde detalle lo que desee saber.

Asimismo, puntualizó que cuando la Cofepris consideró como petición a la normatividad y no como acceso a la información, violentó la obligación que tiene al interpretar de forma restrictiva la solicitud del ciudadano.

Por último, Alcalá Méndez indicó que, aunque la Cofepris efectivamente no se encuentra obligada a elaborar un documento "ad hoc" en el caso concreto de la petición sobre la normatividad vigente de la cannabis, lo que sí debió hacer fue proporcionar al ciudadano los documentos que posea sobre el tema.

El pleno del INAI resolvió cambiar la respuesta de la Cofepris y le instruyó llevar a cabo una nueva búsqueda más profunda, para lo cual deberá utilizar un criterio más amplio, con el objetivo de que proporcione a la persona toda la normatividad vigente relacionada con los múltiples usos de la marihuana, en el marco de su obligación de transparencia.