Ordena TEPJF a Gabriel Quadri abstenerse de realizar mensajes transfóbicos

Ciudad de México.- El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), ordenó al diputado federal Partido Acción Nacional (PAN), Quabriel Quadri el abstenerse de emitir mensajes transfóbicos, esto hasta que concluya el procedimiento sancionador instaurado por la morenista Salma Luévano.

Debido a que la Sala Superior del TEPJF revocó parcialmente el acuerdo emitido por la Comisión de Quejas y Denuncias del INE al considera improcedente la solicitud de las medidas cautelares presentada por Luévano en contra de Quadrí derivado de supuestos actos constitutivos de violencia política en razón de género en su contra por ser mujer transgénero.

La legisladora morenitas había presentado la denuncia por supuestos actos constitutivos de violencia política de género en su contra, por su identidad como mujer transgénero, derivado de diversas publicaciones realizadas por el diputado Gabriel Quadri, en redes sociales. En su denuncia, Luévano pidió medias cautelares consistentes en un análisis de riesgo y plan de seguridad, además de retirar la campaña violenta y se abstuviera de publicar discursos de odio.

Al respecto el INE declaró improcedente la solicitud de Luévano, " por considerar que no se demostró la existencia de una urgente e imperiosa necesidad que las justificara", debido a que las publicaciones no aludían a una persona en específico o un colectivo identificable, por lo que no se violentaban los derechos político-electorales.

Tras la primera resolución, la diputada impugnó y argumentó, en esencia, que las expresiones sí van dirigidas a su persona y que constituyen mensajes discriminatorios que generan un discurso de odio en contra de la comunidad trans, además que buscan limitar su derecho al voto, pues consideró que lo que el diputado federal pretende es frenar las iniciativas que se presenten en materia de inclusión.

En este sentido, el pleno de la Sala Superior del TEPJF a propuesta del magistrado Indalfer Infante Gonzales, determinó que al tratarse de mensajes en los que se emplean distinciones basadas en una categoría sospechosa como es la identidad de género, es procedente el dictado de medidas cautelares respecto de algunos mensajes susceptibles de ser discriminatorios, puesto que se considera suficiente para advertir la necesidad y urgencia de la medida cautelar.

Por lo anterior, el TEPJF revocó la determinación recurrida para efecto de que el INE, a la mayor brevedad, emita una nueva en la cual dicte las medidas cautelares para efecto de que el diputado federal retire algunos de los mensajes de Twitter denunciados y se abstenga de publicar o emitir pronunciamientos idénticos o similares.