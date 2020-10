Ordenan a FGR entregar dos departamentos de lujo a cuñado de Karime Macías

Ciudad de México.- Dos departamentos de lujo asegurados por la Fiscalía General de la República (FGR), propiedad de José Armando Rodríguez Ayache, cuñado de Karime Macías, exesposa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, deberán de ser devueltos después de cuatro años, mismos que están localizados en Polanco correspondiente a la Ciudad de México y en Torre Pelicano en Boca del Río, Veracruz.

Una resolución del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal declaró infundado el recurso que interpuso la FGR, que pretendía una revisión de este caso.

De acuerdo a los antecedentes del caso, el Tribunal federal en el mes de agosto ordenó la devolución de los dos departamentos al otorgar el amparo al quejoso, pero luego la FGR interpuso realizó una solicitud de revisión del asunto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pero ahora este mismo Tribunal lo declara infundado.

Se concluye que “Esa decisión de este Tribunal Colegiado se sustenta en dos razones, cada una por sí sola suficiente: 1) que la específica fiscal recurrente carece de legitimación para interponer ese recurso de revisión; y 2) que ya hay cosa juzgada en ese juicio de amparo, virtud a la resolución de otros recursos de revisión”, expone el magistrado Juan José Olvera López al declarar declarar improcedente el recurso de revisión promovido por la FGR.

Hace referencia a la actualización de la agente del Ministerio Público de la Federación de la Agencia Quinta Investigadora CGI de la Unidad de y Litigación en la Ciudad de México, y se expresa que "Es posible que no fuera adscrita y de ser así, en efecto carecía de legitimación para interponer revisión".

Añade: "pero ello no se sigue necesariamente de que había sido la investigadora. Era preciso que estuviera plenamente demostrado. Desde el punto de vista legal, haber tenido la calidad de fiscal investigador en una causa penal no excluye la posibilidad de que no pueda continuar con la acción en las etapas procesales subsecuentes; y desde el punto de vista organizacional tampoco; antes bien la distribución de funciones dependerá de la organización administrativa de cada fiscalía, lo que genera la probabilidad de que los investigadores sigan en el caso luego en sede judicial”, argumenta el magistrado.

En agosto, se conoció que la petición de atraer el amparo contra la orden de aprehensión de Karime Macías, fue rechazada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), lo que permitirá que se continúe con las gestiones necesarias de parte de la Fiscalía General de la República (FGR) para lograr la captura y extradición de la exprimera dama de esa entidad de Reino Unido a México.

El acuerdo emitido el pasado 29 de julio por la Primera Sala se destaca que la solicitud hecha por Karime "N" no reúne los requisitos legales para que la máxima corte en México revise su demanda de amparo.

En la resolución de la SCJN se señala lo siguiente: “Infórmese a la quejosa que ante su falta de legitimación se desecha la solicitud de ejercicio de la facultad de atracción que formula, comuníquese la anterior determinación al tribunal colegiado de origen".

El pasado 27 de mayo, en un fallo inusual, un juez federal suspendió temporalmente cualquier intento de extraditar por sorpresa a Karime Macías, desde el Reino Unido, para juzgarla por un presunto fraude de más de 112 millones de pesos al DIF de Veracruz. Erik Zabalgoitia Novales, Juez Décimo Cuarto de Distrito en Amparo Penal en esta capital, concedió a la ex esposa de Javier Duarte la suspensión provisional para que su situación de mantenga en el estado actual, es decir, que continúe su proceso de extradición en Londres.