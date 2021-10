¿Orgullosamente mexicano? Esto dijo Felipe Calderón sobre sus raíces indígenas

México.- “Soy orgullosamente mexicano, de raíces indisolubles indígenas y españolas y orgulloso de todas ellas” fueron algunas de las palabras con las que el ex presidente de México, Felipe Calderón se describió durante su participación en una reunión con representantes del Partido Popular de España, por invitación del presidente del mismo, Pablo Casado Blanco, el pasado viernes 30 de septiembre.

Como parte de su discurso frente a los populares, en donde Casado Blanco defendió la hispanidad y aseguró que no se debe pedir perdón por una historia común, el ex mandatario mexicano afirmó que no debe haber divisiones, no solo en los mexicanos sino en todo el mundo, además instó a no caer en la trampa de quienes quieren dividir y provocar.

“Los verdaderos enemigos son la pobreza, la miseria, la inseguridad, el cambio climático y todas esas cosas que no reconocen fronteras, ni mares ni continentes” afirmó durante el discurso.

Cabe recordar que este debate surge por las cartas enviadas por el presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador al Rey de España Felipe VI y al papa Francisco para que pidieran perdón a los pueblos mexicanos por los agravios y abusos orquestados durante la conquista.

Esta petición fue respondida durante esta semana por el pontífice por medio de una breve carta que fue leída por el cardenal Rogelio Cabrera, arzobispo de Monterrey y presidente del Episcopado Mexicano (CEM), con motivo del 200 aniversario de la Independencia del país, en la cual ofreció disculpas “por todos los pecados personales y sociales, por todas las acciones u omisiones que no contribuyeron a la evangelización”.

Por su parte, el ex presidente español, José María Aznar ha mostrado burla ante la petición de disculpas.