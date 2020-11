Osorio Chong, Kuri y Mancera respaldan alianza electoral en Sinaloa

Ciudad de México.- Desde el Senado de la República, los partidos de oposición enviaron un mensaje fuerte y claro a Sinaloa: están a favor de una alianza PRI-PAN-PRD para la elección del próximo año.

En entrevista para Debate los coordinadores de los grupos parlamentarios del PRI, Miguel Ángel Osorio; del PAN, Mauricio Kuri; y del PRD, Miguel Mancera, coincidieron en que el perfil del candidato a la gubernatura debe ser limpio, transparente y sin manchas, para evitar los golpes durante la campaña.

También adelantaron que el siguiente gobernador de Sinaloa puede salir de esa alianza. Mientras que el líder de los senadores panistas aprovechó para criticar al Gobierno de Morena, que calificó como un retroceso y que ya se comprobó que se puede estar peor.

Contrarreloj

Para el coordinador de los senadores del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, los tiempos para concretar las alianzas se están agotando, pero estima que para mediados de diciembre se dará la definición. Posteriormente vendría la selección del candidato.

Adelantó que se enfrentarán a la elección más grande que recuerde el país, en la que se definen puestos fundamentales en la Cámara de Diputados, quince gubernaturas, presidencias municipales y Congresos locales.

Osorio Chong señaló que los partidos de oposición están buscando acuerdos y alianzas, las cuales son muy válidas, porque es muy importante para revertir alguna de las decisiones que han sido inadecuadas e incorrectas.

"Se tiene que hacer alianzas para poder ganar a quien todavía después de dos años cuenta con un respaldo importante en las preferencias electorales. Ya se está logrando en algunas entidades".

"En Sinaloa ojalá se logre la alianza. He encontrado voces que me dicen que no es tan bien reconocida. Yo lo que les diría es que sí lo será. Siempre que se vea que es para ganar una elección, seguramente la gente lo va a ver bien, y ojalá se consolide", afirmó.

El priista aseguró que no es solo una alianza, sino una coalición en la que se pueda gobernar entre varios partidos políticos sin conflictos, viendo qué quieren para Sinaloa, hacia dónde se quiere llevar al estado y entonces converger, hacer esa alianza y ganar la elección.

"Creo que si en Sonora se logró la (alianza) de PAN con el PRI, y que en otras se está logrando de la misma manera, vamos por adelante. Creo que el PRD podría estar en esa alianza y hacer el esfuerzo para que MC pudiera ser parte de esta coalición, que sería una grande y muy importante la competencia".

El senador del tricolor comentó que el candidato deberá ser un perfil limpio, que no pueda ser tan lastimado en un proceso electoral, tan señalado, y esto es a partir de una trayectoria que no venga con esas manchas: "Hay en Sinaloa para dónde".

En cuanto al acuerdo entre los partidos políticos, adelantó que podría definirse por el que esté mejor posicionado, más preparado, el que tenga mejor capacidad de respuesta y el que tenga una trayectoria que evite los ataques, que seguramente habrá en la campaña.

También afirmó que no se trata de imponer a un candidato, sino que se llegue a un buen acuerdo y que sea el mejor hombre o mujer que tenga una gran competitividad.

En cuanto al panorama en Sinaloa, Osorio Chong aseguró: "En Sinaloa gobierna el PRI, y gobierna bien con Quirino. Está muy bien calificado. Está entre los cinco gobernadores mejor calificados. Segundo, hay un PRI que cuando se ve en las encuestas, está en la competencia".

Asimismo, concluyó afirmando que Sinaloa está en el radar de los que hoy gobiernan a nivel federal y de todos los partidos políticos. Así que vaticinó que, si hay buenos acuerdos, pueden llevarse la gubernatura.

El personaje, lo importante

Por su parte, Mauricio Kuri González, líder de la fracción parlamentaria del PAN en el Senado de la República, aseguró que no es momento de partidos, sino de los mejores perfiles.

"Es un momento arriesgado para el país, porque la democracia no es solo el día de la votación, la democracia es todos los días, y ya vimos que podemos tener retrocesos", advirtió el panista.

Aprovechó para llamar a los partidos políticos a asumir responsabilidades, porque el PAN, el PRI y el PRD no supieron entender lo que los ciudadanos querían en el 2018.

Además, recordó que la gente pensaba que no se podía estar peor, pero «desgraciadamente sí estamos peor".

Mauricio Kuri llamó a los ciudadanos, a la sociedad civil organizada, a los partidos políticos y a los empresarios para que se pongan de acuerdo y busquen con responsabilidad qué es lo que más conviene a todos.

"Debemos de quitar estas ánimas que tienen los partidos de extinguirse uno a otro, hay que saber convivir para poder sobrevivir, y en este sentido creo que debemos entenderlo; y yo, en lo que se refiere a alianzas, donde se pueda buscar un mejor contrapeso para el país, hay que apoyarlo".

El líder de la bancada panista comentó que en Sonora se logró la alianza, y que ojalá en Sinaloa también se haga. También vio grandes posibilidades en Zacatecas y Michoacán, lo que sería algo muy bueno, porque el propio ciudadano lo está pidiendo, porque el país necesita contrapesos, y debe ser en la Cámara de Diputados y en las gubernaturas.

"En Sinaloa veo grandes, pero grandes perfiles. En el caso de Mario Zamora, que es un compañero mío senador, aunque es de otro partido, es un gran perfil, y yo esperaría que se pongan de acuerdo por el bien del país".

También destacó que Quirino Ordaz ha hecho un excelente trabajo, muestra es que está muy bien calificado, lo que puede ayudar muchísimo para que el siguiente gobernador de Sinaloa sea de una alianza.

"No le podemos dejar el futuro de nuestros hijos a los políticos, y que el país lo que necesita es quitar la polarización, la separación. Ocupamos exactamente lo contrario, la unidad, la armonía y convivencia".

Otro que coincidió con el tema de perfiles fue el coordinador de los senadores perredistas, Miguel Ángel Mancera, quien aseguró que en Sinaloa es factible una alianza entre el PRI, el PAN y el PRD, si hay perfil y un candidato.

"A mí me parece que hoy lo que se está buscando es que haya candidatos y candidatas, perfiles que logren ser un centro de atracción, que puedan coaligar a más de una, dos o tres fuerzas políticas, pero no en función de un acuerdo de partidos, sino en función de un candidato que logre esa cohesión".

Mancera recomendó un perfil que la gente siga y reconozca, que pueda con legitimidad asumir una posición de liderazgo. Agregó que un buen candidato podría ser alguien que logre estar en sintonía con las fuerzas políticas.

El Dato

Elección grande

En el 2021, año electoral, el país renovará la Cámara de Diputados (federal), gubernaturas, alcaldías y Congresos locales en quince entidades federativas, cuyos resultados podrían cambiar el balance político en México.

Velasco: "El Verde, sin alianza en Sinaloa"

No se anduvo con rodeos el coordinador de los senadores del Partido Verde, Manuel Velasco: aseguró que en el 2021 van a participar sin alianzas y van a buscar tener candidatos propios. Sin embargo, ve muy interesantes las alianzas que se están realizando.

"Si las alianzas tienen causas que beneficien a los ciudadanos, tiene razón de ser. Primero, se debe definir esa alianza, en que va a beneficiar a los ciudadanos y cuál es el plan de Gobierno por la que van a beneficiar a ciudadanos de ese estado (Sinaloa)".

Desde el punto de vista de Manuel Velasco, en la elección del 2018 ve a un presidente de la república que arrasó, que fue el imán del impulso e hizo que otros cargos que se jugaron se ganaran.

Explicó que el impulso de la candidatura a la presidencia de Andrés Manuel López Obrador hizo que ganara Morena, pero cuando ya no está en la boleta ese imán electoral, entonces han venido teniendo un ajuste.

Por ejemplo, señala los triunfos del PAN en Tamaulipas y en Durango, así como los más recientes del PRI este año en las elecciones en Coahuila, con carro completo, y una gran mayoría en Hidalgo.

"En Hidalgo, en la elección presidencial de López Obrador en 2018, sacó 62 por ciento, y ganó prácticamente todos los municipios de Hidalgo. Y en esta (2020), Morena bajó a 14 por ciento. Sí influye que no esté el licenciado en la boleta electoral".

Para el líder del Verde en el Senado de la República, en el 2021 va a depender más de las personas que tengan un liderazgo propio, regional, y son los candidatos los que van a ganar las próximas elecciones.

Así que Manuel Velasco adelantó que va a ser un escenario completamente diferente al que se vivió en el 2018, ahora serán perfiles limpios que tengan absoluta cercanía con la ciudadanía, respaldo ciudadano, transparentes y que también tengan una visión de gobierno.

Asimismo, agregó que se buscará planteamiento y claridad de qué van a hacer en el Gobierno, de cómo le van a hacer para mejorar la seguridad, para generar inversión, desarrollo con los empresarios; cómo van a impulsar el turismo en sus regiones para generar mayores empleos y fuentes de ingresos.

En Sinaloa, un programa muy claro en apoyo al campo, respaldo a los agricultores y sobre todo en garantizar precios justos para sus cosechas, que el productor tenga precios de garantía que le signifique mayores ingresos para ellos y para sus familias.