Osorio Chong asegura que pudo darle "batalla" a AMLO en elecciones de 2018

México.- El líder del PRI en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong, aseguró que hubiera podido darle "batalla" a AMLO en las elecciones de 2018 de haber ganado la candidatura priista.

En entrevista con Carlos Loret de Mola para su noticiero en Latinus, Osorio Chong descartó que su relación con el expresidente Enrique Peña Nieto acabó mal tras no obtener la candidatura del PRI para las elecciones de 2018, la cual se otorgó a José Antonio Meade.

"¿Le hubiera ganado (a AMLO) usted en el 18?", preguntó Loret, y el exsecretario de Gobernación respondió: "creo que hubiéramos podido dar una batalla muy importante".

"Cuando entras a un juego hay reglas y a esas te asumes, y yo lo hice, no puedo yo decir: 'es que no me hicieron candidato', incluso fui el primero que me senté con el candidato Meade, le fui a ayudar en las campañas", añadió.

El senador del PRI resaltó que ha sido exonerado de todas las acusaciones en su contra por presuntos actos de corrupción, incluso las que hizo la Secretaría de la Función Pública (SFP) al inicio del sexenio de López Obrador.

Cuestionado sobre los acto de corrupción que marcaron el sexenio de Peña Nieto, Osorio Chong reconoció que hay exfuncionarios que enfrentan juicios por esos hechos, pero también defendió que se han solventado todas las acusaciones referentes a su actuar en la Segob.

"En lo que respecta a la Secretaría de Gobernación y toda el área de seguridad, ha habido señalamientos que se han sido solventando, y en lo particular te quiero decir, y hoy lo puedo decir tal cual porque hubo señalamientos de la Función Pública, inicio de carpetas de investigación de la Fiscalía; todos con no ejercicio (de acción penal)", subrayó.

Ante la pregunta de Loret de Mola de si hubo pacto entre Peña Nieto y AMLO para que el morenista ganara la elecciones de 2018, el priista respondió que no lo cree, ya que él nunca se enteró a pesar de su papel en el gobierno peñista. "No supe de un pacto, no supe de un acuerdo y creo que tuve acceso para poderlo conocer", insistió.

Sobre las tensiones con el dirigente del PRI, Alejandro 'Alito' Moreno, el exsecretario de Gobernación reiteró que debería renunciar a la dirigencia del tricolor ante las derrotas del partido en las elecciones de 2021 y 2022, y la polémica por los audios filtrados que lo implican en presuntos delitos.

"Los resultados son verdaderamente malos, y si a eso le sumas los ataques del gobierno desde Campeche, desde el gobierno federal, los señalamientos que pegan a tu desprestigio como líder, pero que le pegan al partido, creo que es una autocrítica la que tienes que hacer y tomar una decisión, y esa es dejar el partido", aseveró.

Osorio Chong acusó a 'Alito' Moreno de tomar el control del PRI y sus comités estatales, dejando de lado los liderazgos regionales, y lo criticó por negarse a una nueva reunión con exdirigentes que piden su renuncia.

"Se parece un poquito al gobierno, cuando no le gusta o cuando no estás con él entonces te ataca, ya no te recibe", señaló el coordinador del PRI en el Senado de la República.