Osorio Chong desistiría como candidato a la presidencia

Ciudad de México.-El designado Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, hizo un comunicado a sus colaboradores que no será el candidato del PRI a la Presidencia de la República en el 2018.

El titular de la @SEGOB_mx, @osoriochong anuncia a sus colaboradores que él no será el candidato del #PRI y asegura que habrá lealtad a @EPN y disciplina al partido. Fue notificado de la decisión el viernes. — ivonne melgar (@ivonnemelgar) 26 de noviembre de 2017

Diversas fuentes, tanto de la dependencia de gobierno como de distintas instituciones federales en las que trabajan sus colaboradores, dieron a conocer que el funcionario público manifestó esta decisión luego de que se reuniera el viernes pasado de manera privada con el presidente de la república, Enrique Peña Nieto.

#ULTIMAHORA Trasciende que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, está comunicando a sus colaboradores cercanos que la decisión no le favorece para ser candidato del PRI a la presidencia. pic.twitter.com/GK9bZUve2E — César Cepeda (@cesarmty) 26 de noviembre de 2017

Distintas declaraciones testimoniales de políticos señalan que Osorio se encuentra tranquilo, y que sin otro inconveniente continuará ejerciendo sus responsabilidades como titular de la Secretaría de Gobernación.

Esta decisión habría sido comunicada al propio Osorio tan sólo un día después de que el PRI emitió formalmente la convocatoria para elegir a su candidato para contender por la presidencia de la república en 2018.

Meade prepara #renuncia a Hacienda; #Osorio fuera de la pelea por 2018

- En las próximas horas el Secretario de Hacienda presentará su renuncia al cargo

- Miguel Ángel Osorio Chong informó a colaboradores que no participará https://t.co/15Gz0mIG0f — Al Calor Político (@alcalorpolitico) 27 de noviembre de 2017

Los requisitos señalados en el documento parecieran favorecer la incorporación de un externo, ya que lo necesario requerido es presentar un aval de la cúpula priista representada en la Comisión Política Permanente, frente a las 650 mil firmas o apoyos de los sectores y organizaciones que se pide a los que son militantes.

Barbosa: Proceso electoral en grave riesgo de legitimidad

México.- El vicecoordinador político del PT, en el Senado, Miguel Barbosa, advirtió que el proceso electoral de 2018, se encuentra en grave riesgo de legitimidad, debido al control que desde el poder público hay de los órganos electorales, como ocurrió recientemente con la decisión del Tribunal Electoral, que dio el triunfo al PRI en la elección para gobernador de Coahuila.

En el marco del acuerdo de nombres para la @FEPADE_Mex están queriendo avanzar inclusive con el esbozo del Fiscal General y permitir que no se designe ya el Fiscal Anticorrupción. pic.twitter.com/WjirXBUpNM — Miguel Barbosa (@MBarbosaMX) 15 de noviembre de 2017

“Es necesario alertar a la sociedad sobre esta circunstancia que daña de manera sustancial a nuestra democracia y pone en tela de juicio la legitimidad del próximo proceso electoral”, señaló el senador del PT-Morena.

Lo que está en curso no es un acuerdo sobre el contenido de le convocatoria para el Fiscal @FEPADE_Mex, lo que está en curso es un acuerdo sobre nombres ya perfilados. pic.twitter.com/WZ6fHqBomH — Miguel Barbosa (@MBarbosaMX) 15 de noviembre de 2017

Barbosa Huerta expresó que resulta “nefasto” que los procesos electorales transiten con órganos controlados por el poder público.

“No podemos permitir que la impunidad electoral prevalezca, porque nuestra vida democrática no tendría futuro”, dijo.

Explicó que casi medio año después de que los ciudadanos coahuilenses acudieron a las urnas, la máxima instancia electoral consideró que el abanderado priista no había rebasado los topes de campaña, por lo cual lo declaró como ganador de la contienda y el próximo 1 de diciembre rendirá protesta como gobernador.

PRI-PAN NEGOCIAN TITULARES EN FISCALÍA Y FEPADE: BARBOSA

El pasado 15 de noviembre el vicecoordinador político del PT en el Senado, Miguel Barbosa acusó que el retraso en la aprobación de la convocatoria para elegir al nuevo titular de la Fepade, se debe a que el PRI y el PAN se están poniendo de acuerdo en el nombre del fiscal de delitos electorales, pero también de quien será el Fiscal General de la República.

En conferencia de prensa, Barbosa Huerta dijo que en ese acuerdo quedó fuera la designación del Fiscal Anticorrupción, uno de los temas prioritarios pendientes en el Senado.

“El parón no es por no ponerse de acuerdo en una reserva, o una modificación de una base (seis) de la convocatoria, la que se refiere a la objeción, para que quien pueda aspirar a ese cargo no haya sido dirigente o representante popular o candidato de partido en seis años, no.