Osorio Chong niega conocer delitos de Lozoya

CDMX.- El senador Miguel Ángel Osorio Chong aseguró que como Secretario de Gobernación en ningún momento tuvo conocimiento de los delitos que se le imputan al ex director general de Petróleos Mexicanos Emilio Lozoya.

"Lo digo con toda transparencia y con toda seriedad: nunca, absolutamente nunca. Yo no tenía mayor relación con Emilio Lozoya", sostuvo.

En entrevista, el parlamentario hidalguense dijo que creía recordar que sólo "dos veces" había platicado con Lozoya.

"Y por supuesto que me lo encontraba muchas veces en el Gabinete, pero nunca tenía un acuerdo directo respecto a su responsabilidad. No me tocaba, no era mi área", acotó.

Lozoya conmigo no platicaba nada, no era mi ramo. Yo tenía que ver con la gobernabilidad del País, con el tema de la seguridad, nada que ver con temas financieros, económicos o de Pemex

A pregunta de si temía que el Gobierno le fincara alguna responsabilidad administrativa o penal, el senador dijo que siempre se hacía responsable de sus actos.

Por supuesto que siempre he dado la cara. No, no tengo ningún temor. Ni como lo dijeron en algún momento de la estafa (Maestra) y como lo dijeron de Odebrecht. Absolutamente nada que ver

aclaró.