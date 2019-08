Osorio Chong niega ser suyo el dinero incautado a pareja en Polanco

Ciudad de México.- La tarde de ayer agentes de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México (SSP CDMX) le marcaron el alto a un vehículo, mismo que era tripulado por una pareja a la altura de Polanco.

Tras realizarle una revisión a sus documentos y a la unidad, descubrieron que en su interior llevaban 3.3 millones de pesos en efectivo.

Tras cuestionarles la procedencia de tanto dinero, las personas aseguraron que ese dinero era del ex secretario de Gobernación, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, Miguel Ángel Osorio Chong.

AYÚDANOS Da click a la estrella de Google News y síguenos

Dadas las declaraciones anteriores, el también coordinador de los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) negó que ese dinero sea suyo.

DETENIDOS con 3.3 MDP en EFECTIVO; DICEN Q SON DE @osoriochong

Son Cristian Trujillo y Maria Ruiz.

Agentes d @SSP_CDMX los DETUVIERON en Polanco con todo este $

El subinspector de SSP, Benjamin Morales,TRATÓ de LIBERARLOS.

Aseguraron q el $ es del senador.

Ya están en @PGJDF_CDMX pic.twitter.com/MUrRK4Z2FU — Carlos Jiménez (@c4jimenez) August 2, 2019

Miguel Ángel Osorio Chong se ha metido en el ojo del huracán en los últimos días, recordemos que el pasado 15 de julio fue difundido por Imagen Noticias un video que deja ver al ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa realizando acusaciones contra el ex funcionario de Peña Nieto.

El video revela que supuestamente Javier Duarte no fue capturado si no se entregó para cumplir un supuesto acuerdo que llegó con el ex secretario de Gobernación en sexenio e Enrique Peña Nieto, Miguel Ángel Osorio Chong.

Osorio Chong fue señalado por el ex gobernador veracruzano como uno de los supuestos negociadores de su entrega a las autoridades en abril de 2017 en Guatemala.

�� #EnVivo, conferencia de prensa sobre las recientes alusiones a mi persona. https://t.co/m0SKkJKYFi — Miguel Ángel Osorio Chong (@osoriochong) July 16, 2019

En entrevista para Grupo Fórmula, el ex funcionario federal en el sexenio de Peña Nieto dijo que "no fue un acuerdo, fue una petición de darle gobernabilidad a Veracruz".

No tuve ningún contacto con absolutamente nadie ni de él ni de sus abogados, dijo.

Sobre el video dado a conocer el lunes sobre la detención del ex gobernador, el ahora senador hizo hincapié en que él no realizó ningún acuerdo.

"Al negar, como lo estoy haciendo públicamente, pido pruebas, que las presente. Dice que las tiene; yo estoy contundentemente negando. Hay que buscar a las otras autoridades", puntualizó.