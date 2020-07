Osorio Chong se ampara por investigación de la Auditoría Superior de la Federación por compra de casa

Ciudad de México.-El coordinador de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong y exsecretario de Gobernación en el sexenio de Enrique Peña Nieto, se amparó ante presuntas investigaciones que podrían realizar la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), por la compra de una casa en la colonia Lomas de Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.

El también exgobernador de Hidalgo argumenta en la demanda de amparo la afectación en sus derechos, y dice que el juicio político en su contra únicamente se puede iniciar dentro del periodo de desempeño de funciones como servidor público y un año posterior de haber dejado el cargo. A este recurso, se suma un primer amparo que ya tramitó la esposa de Osorio Chong de nombre Laura Ibernia Vargas Carrillo, ante el juzgado Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Administrativa, en la segunda semana de julio.

La ASF presuntamente investiga un inmueble que se encuentra localizado en Paseo de las Palmas número 1380 en la colonia Lomas de Chapultepec, en el cual Osorio Chong asegura que él vive en una casa que renta y expresó en un video publicado en redes sociales: "Como lo señalé en su momento ninguna de esta propiedades o inmuebles son míos ni de mi familia. Y en la vivenda en la que actualmente estoy la habito desde julio del 2014, es rentada, no es de mi propiedad, no es de mi familia. Aquí está el contrato en el que puedo hacerlo público, se renta esa casa, aseguró Osorio mientras mostraba el contrato", añadió.

El senador agregó que: "Y dejo absolutamente claro nuevamente que no tengo ningún inmueble, ninguno en la CDMX. Soy de Hidalgo, soy de Pachuca, y cuando termine mis responsabilidades me regreso a Pachuca, por eso es que no somos propietarios de ningún inmueble y se puede comprobar en el registro público.Osorio Chong agregó que todos los funcionarios que ocupan un cargo público siempre deben estar abiertos al escrutionio de la sociedad con lo que respecta a sus actos, decisiones y patrimonio.

El senador priista Miguel Ángel Osorio Chong, se desempeñó como secretario de Gobernación en el gobierno de Enrique Peña Nieto. | AP

Por otra parte, una publicación de Milenio, señala que el senador priista se amparó contra diez artículos, que de acuerdo a documentos en su poder, están incluidos en el Título Segundo Mecanismos de Prevención de Instrumentos de Rendición de Cuentas; del Título Tercero que refiere a los "Plazos y mecanismo de registro al sistema de evolución patrimonial, de declaración de interes y constancias de presentación de declaración fiscal" y de los artículos 95 y 96 que establecen las "las faltas administrativas de los servidores públicos y actos de particulares vinculados con faltas administrativas graves".

En el sexenio del expresidente Peña, Osorio Chong era considerado como uno de los hombres más importantes del gabinete y se le identificaba por ser de los más influyentes durante ese periodo de gobierno. Además, de que como secretario de Gobernación fue uno de los impulsores del Pacto por México, acuerdo político nacional firmado el 2 de diciembre de 2012 en el Castillo de Chapultepec por el PRI, PAN, PRD y PVEM, este último se incorporó en enero de 2013 y que actualmente ha generado polémica por las expresiones del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), que se hubo presuntos sobornos para la aprobación de reformas impulsadas por los priistas.

De acuerdo a publicaciones de REFORMA, la Secretaría de la Función Pública (SFP) investiga "inconsistencias" en el patrimonio de Osorio Chong, y de su esposa Laura Ibernia Vargas Carrillo. La Secretaría revisa la evolución del patrimonio de Osorio y su familia, y analiza propiedades, cuentas bancarias y la procedencia lícita de recursos. Conforme reportes oficiales, la dependencia coteja si sus bienes corresponden a sus ingresos como funcionario desde que fue Gobernador de Hidalgo.

Por su parte, el pasado 17 de julio el Partido Revolucionario Institucional (PRI) entró en defensa del senador Miguel Ángel Osorio Chong, tras hacerse público una investigación de la Secretaría de la Función Pública (SFP) del patrimonio de él y de su esposa, y a lo cual el líder nacional de este instituto político, Alejandro Moreno advirtió que no van a permitir que se usen a sus dirigentes para golper al partido. En un mensaje publicado en Twitter, expresó su respaldo al coordinador de la bancada del PRI en el Senado y aseguró que tiene todo el apoyo de los priistas en estos momentos.

Luego de que el exsecretario de Gobernación en el sexenio de Enrique Peña Nieto afirmó que defender{a su integridad dando siempre la cara y le exigió a la SFP aplicar en este caso de su personas la mayor pulcritud. "Alito" Moreno escribió un mensaje y externa que: "No permitiremos que se pretenda usar a nuestros dirigentes para golpear políticamente al partido".

