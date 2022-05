"Otra mentira": Salinas Pliego responde a Denise Dresser sobre venta de terreno al gobierno de AMLO

México.- El empresario Ricardo Salinas Pliego rechazó las acusaciones de Denise Dresser, quien exhibió la presunta venta de un terreno a sobreprecio a Fonatur por parte de Banco Azteca.

Desde su cuenta oficial de Twitter, Salinas Pliego calificó como "otra mentira" los señalamientos que hizo Denise Dresser en su artículo "Corruptómetro 4T", publicado en el diario Reforma.

Con insultos y bromas, el multimillonario acusó a la periodista de mentir sobre un terreno que Banco Azteca le vendió al gobierno de AMLO presuntamente a un precio tres veces mayor al original.

"Para cerrar el día, voy a desmentir otra mentira de la señora de la verruga. Hoy en #Reforma escribió un "artículo" y al final (como no le he perdonado la licuadora que me debe) vuelve a mentir respecto a un terreno que le vendió Banco Azteca al Gobierno", escribió Salinas Pliego sobre Denise Dresser.

El dueño de Grupo Salinas aseguró que la escritora está "desesperada" e intenta involucrarlo con actos de corrupción relacionados a Grupo Fertinal y Pemex, por lo que la retó a mostrar las pruebas y presentar la demanda correspondiente.

"Intenta involucrarme con Fertinal y ahora Pemex... (se le nota desesperada intentando unir historias con mentiras, datos incompletos y falsos). Yo digo que si tiene pruebas, las muestre y demande, eso harían los buenos Mexicanos, no como los que quieren vender notas", aseveró.

El tercer hombre más rico de México aseguró que Banco Azteca obtuvo el terreno en cuestión porque el exdueño de Fertinal, Fabio Covarrubias, lo perdió "de forma legal" al no poder pagar un crédito.

Destacó que "el terreno tiene muy buena ubicación", ya que se encuentra junto al aeropuerto de Cancún y es "un sitio ideal para ubicar la nueva terminal del Tren Maya", según la conclusión a la que llegó Fonatur.

Ricardo Salinas rechazó que el terreno se haya vendido a Fonatur a sobreprecio, pues Denise Dresser acusó que su precio final fue de mil 150 millones de pesos, cuando tres días antes había sido valuado en 407 millones 783 mil pesos, un monto tres veces menor al final.

"Es mentira que el valor del terreno es 1/3 del pagado (ahora resulta que doña verruga es experta en definir precios de compra venta). Denise cree igual que Hitler y Goebbels, que al repetir una mentir mil veces se vuelve verdad. Pero no es cierto, la verdad sale a flote", reviró el dueño de Tiendas Elektra.

Al respecto, Salinas Pliego aseguró que el precio del terreno fue fijado por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN y "se vendió de forma LEGAL", e incluso se ofreció a enviarle a la periodista una copia del contrato.

Así fue la respuesta de Salinas Pliego a las acusaciones de Denise Dresser. Imagen: Captura de Twitter

¿Qué dijo Denise Dresser sobre Salinas Pliego?

En su artículo publicado en Reforma, la politóloga aseguró que el gobierno de AMLO compró a través de Fonatur el terreno a sobreprecio a Banco Azteca, propiedad de Salinas Pliego.

"Fonatur compró un terreno por mil 150 millones de pesos a Banco Azteca, de Ricardo Salinas Pliego, que había sido valuado días antes en un precio tres veces menor: 407 millones 783 mil pesos", expuso la periodista.

Te recomendamos leer:

Además, Dresser acusó que dicho terreno en Cancún estuvo vinculado en la red de sociedades "offshore" que Salinas Pliego presuntamente utilizó para controlar acciones de Grupo Fertinal, y que Pemex habría aprovechado para comprarlo a sobreprecio en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

De acuerdo con Reforma, el pasado 18 de enero Fonatur reservó por cinco años las escrituras de la compra de los terrenos a Banco Azteca bajo el argumento de que su difusión provocaría especulación en el precio de los inmuebles y afectaría su modelo de negocios.