¡Otra vez! Aplazan audiencia de Ricardo Anaya para el 31 de enero de 2022; será presencial

"Yo no di la instrucción de que se le castigara o investigara, yo no actúo así. Él argumenta eso pero debería afrontar las cosas y aclarar si recibió dinero", aseveró el presidente de México.

Recientemente se dio a conocer que Anaya se encuentra en Nueva York, donde ha denunciado ser un "perseguido político" del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), como lo ha expuesto en sus videos y en una entrevista al The Wall Street Journal.

En caso de que el panista no acuda presencialmente a su audiencia en enero, la FGR podrá pedir al juez que lo declare "sustraído de la justicia" y obtener una orden de aprehensión en su contra, e incluso se podría pedir a la Interpol emitir una ficha roja para su localización y captura.

Sin embargo, el juez Marco Antonio Fuerte Tapia, del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, decidió reprogramar la audiencia para las 9 de la mañana del 31 de enero a solicitud de la defensa del panista, que argumentó no haber tenido tiempo para estudiar todas las hojas del expediente.

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.