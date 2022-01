¡Otra vez! Ricardo Monreal denuncia hackeo de su cuenta de WhatsApp

México.- Este miércoles, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República, el morenista Ricardo Monreal Ávila, dio a conocer que su cuenta de WhatsApp había sido hackeada.

Fue la noche de este día cuando el líder de la bancada de Morena en la Cámara Alta del Congreso de la Unión informó que, desde la tarde, no pudo acceder a la app de mensajería instantánea, mostrando una captura de pantalla de un SMS que le llegó a su teléfono celular con el texto "Tu cuenta de WhatsApp está siendo registrada en un dispositivo nuevo".

Haciendo uso de su cuenta oficial de Twitter, Ricardo Monreal puso al tanto a sus seguidores de la segunda ocasión en la que su cuenta de WhatsApp es hackeada, lo cual sucedió a menos de medio año del primer incidente de este tipo.

"Les informo que mi WhatsApp ha sido hackeado; desde hoy por la tarde no puedo acceder a la aplicación. Ya estoy realizando los trámites correspondientes para resolverlo, mientras tanto, pido su apoyo para reportar cualquier uso indebido desde mi cuenta", refirió el morenista.

Hackean cuenta de WhatsApp de Ricardo Monreal/Fuente: Twitter @RicardoMonrealA

En este sentido, el legislador del Movimiento Regeneración Nacional hizo un llamado a los usuarios de las redes sociales para que reporten cualquier uso indebido que se haga de su cuenta de la aplicación de mensajería instantánea.

Más víctimas de hackeo de WhatsApp

El pasado 2 de enero del año en curso, el expresidente Vicente Fox Quesada hizo de conocimiento público que su cuenta de WhatsApp había sido hackeada, por lo que pidió a sus contactos a no hacer caso de los mensajes que reciban desde esta.

"Me hackearon mu cuenta de WhatsApp, cualquier mensaje de mi parte, por favor no hagas ningín caso", escribió el ex titular del Poder Ejecutivo Federal mediante redes sociales.

En el transcurso de 2021, varios mandatarios y funcionarios mexicanos fueron víctimas de hackeos de sus cuentas de WhatsApp, entre ellos, la ex titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, y los gobernadores de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, y de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Además, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, y la diputada federal panista Margarita Zavala, también sufrieron hackeos en dicha aplicación.