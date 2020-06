PAN: "No somos golpistas ni pedimos renuncia de AMLO"

Cd. de México, México.-El líder nacional del PAN, Marko Cortés, aseguró que su partido no es golpista ni pide la renuncia del Presidente Andrés Manuel López Obrador, sino que apuesta por la vía democrática para conseguir un nuevo equilibrio de fuerzas en el 2021.



No somos golpistas, somos demócratas y a lo que estamos apostando es que sea a través de la democracia, con los votos en el 2021 cuando logremos un equilibrio", expuso el dirigente nacional blanquiazul.

Nosotros claramente no hemos pedido la renuncia del Presidente; nosotros lo que le pedimos es que se ponga a trabajar y nos dé resultados.

El nuevo equilibrio que buscarán en las elecciones del próximo año llevaría al PAN , dijo Cortés, a reconducir la política económica y social del País, y a revisar la asignación de recursos y de programas públicos.

Hacer en un nuevo entendimiento en donde quede claro que México no es un país de un solo hombre, apuntó.

El dirigente panista comentó que han hecho un llamado al Presidente para que deje de hacer política o denostar, que se dedique a gobernar y a buscar un gran acuerdo con los diferentes sectores sociales y productivos del País.

Quien no escucha es el Gobierno federal; no se deja ayudar. Hemos propuesto un gran acuerdo nacional con diferentes sectores, pero no existe disposición, lamentablemente, afirmó.