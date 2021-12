PAN, PRI y PRD anuncian alianza para elecciones 2022 en 4 de 6 estados

Ciudad de México.- Con la intención de ganar los comicios en 2022, los dirigentes de la alianza "Va por México", integrada por el Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), anunciaron que irán juntos en cuatro de los seis estados donde se renovarán los poderes el próximo año.

Los dirigentes anunciaron que participarán como alianza en los estados de Hidalgo, Tamaulipas, Durango y Aguascalientes, mientras que en los estados de Oaxaca y Quintana Roo los líderes políticos afirmaron que la posibilidad de ir juntos en esas entidades sigue en diálogo.

Por su parte el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés mencionó que la alianza "Va por México", busca evitar que su opositor, Morena destruya los avances que en las entidades se han logrado ya que están son gobernadas por el PRI y el PAN.

Respecto a la intención de sumar a Movimiento Ciudadano a esta coalición, el líder del PRI, Alejandro Moreno mencionó que el partido no ha mostrado interés por unirse, pues consideró que su intención es la de dividir el voto de la oposición para beneficiar a los impulsores de la 4T.

En la toma de la palabra, el dirigente del PRD, Jesús Zambrano señaló que no le rogaran al partido encabezado por Dante Delgado pues si el partido no quiere unirse a "Va por México", no pueden hacer nada.