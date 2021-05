PAN, PRI y PRD se unen contra “caprichos presidenciales” en San Lázaro

Ciudad de México.- Los presidentes nacionales del PAN, PRI y PRD, Marko Cortés, Alejandro Moreno y Jesús Zambrano, firmaron este lunes la llamada Coalición Legislativa para una alianza en la próxima legislatura que haga frente a las iniciativas del poder ejecutivo.

Los dirigentes de los partidos que integran la alianza Va por México argumentaron en una conferencia de prensa que su objetivo es formar un “bloque de contención” que contrarreste la “obediencia ciega” de las y los legisladores de San Lázaro a los “caprichos presidenciales”.

"Regresará el equilibrio y el contrapeso, porque le devolveremos a la Cámara de Diputados las atribuciones que le quitó el Presidente, es decir, dejar atrás la obediencia ciega que no le mueve una coma a los caprichos presidenciales, y dejar de ser una oficina de trámite para aprobar todas las leyes, aún en contra de la Constitución", declaró Marko Cortés.

El presidente del blanquiazul señaló que las 50 controversias constitucionales e inconstitucionalidades de la legislatura saliente es ejemplo claro de la obediencia ciega al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Cortés Mendoza también declaró que las encuestas favorecen a la alianza Va por México y tendrán la mayoría en el congreso.

“Pasamos, según el presidente, de estar supuestamente moralmente derrotados a poderle ganar la mayoría en la Cámara de Diputados. La nueva mayoría va a promover la unidad nacional, el entendimiento entre todas y todos, y recuperaremos la función primordial de la Cámara de Diputados de control constitucional, le cuidaremos las manos al Presidente mediante una estricta fiscalización del gasto público”, puntualizó.

En el mismo evento, Jesús Zambrano afirmó que la alianza no se deriva de un presunto miedo a Morena, sino de la coincidencia en que "no queremos una dictadura".

"No le tenemos miedo, ni chiquito, ni mediano, ni grande, nunca le hemos tenido miedo, el miedo es de ellos porque ya no podrán continuar con la depredación, vamos a poner un freno a este deterioro que ya no continuará. Entonces, ¿Para qué queremos la mayoría en la Cámara de Diputados?, porque no acompañaremos ni permitiremos locuras para reformas constitucionales en nuestro país, queremos que haya un diálogo constructivo desde una mayoría", ratificó Zambrano Grijalva.

Por su parte, Alejandro Moreno, dirigente del PRI, reiteró la triple alianza partidista es de gran importancia para México y da a los ciudadanos la oportunidad de elegir un proyecto con visión presente y futura, "y los otros que no tienen propuestas y que no hay garantía para construir más y mejores oportunidades”.

“Muchos pensaron que no íbamos a poder lograr que la coalición cuajara. Hoy les puedo decir que el tiempo y la historia nos están dando la razón y que elegimos el mejor camino para decidir por un proyecto de trabajar juntos por la unidad nacional, por el desarrollo y por las causas ciudadanas”, destacó.

Los tres dirigentes acusaron al presidente López Obrador meterse en el actual proceso electoral y reprobaron las agresiones contra los candidatos ocurridas en distintas partes del país.

“Lamentamos profundamente y reprobamos que hoy todas estas fortalezas en nuestro país estén en peligro y se estén deteriorando por la intervención del gobierno federal en el proceso electoral. Es inadmisible que desde la máxima autoridad de manera sistemática se ataque a la oposición para tratar de parar nuestro avance", declaró el presidente del PRI.