PAN acusa a AMLO: la política exterior no le interesa

Ciudad de México.-Hay un total desinterés del gobierno mexicano por los temas internacionales, debido a que no es una prioridad la posición de México en el mundo, debido a que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no obtiene beneficios por no formar parte de su proyecto político.

Mariana Gómez del Campo, secretaria de Asuntos Internacionales del CEN del PAN, hizo un balance de la política exterior de la administración de AMLO en 2019 y dijo que: "vemos un canciller que reacciona y a un Presidente ausente de todos los foros internacionales importantes".

La también vicepresidenta de la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA) afirmó que “al presidente no le interesa la agenda internacional, porque no es un espacio que le traiga beneficio para su proyecto político, eso explica su falta de interés en asistir a eventos internacionales como la Cumbre del G20, el Foro Económico Mundial o la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Lo que López Obrador ignora es que estos espacios permiten construir un canal de diálogo con líderes de otras naciones con las que México puede colaborar para atender problemáticas comunes. En pocas palabras, nuestro país se está aislando y su presencia a nivel mundial está desdibujada porque falta una visión estratégica del gobierno que impulse a nuestra nación como protagonista de la agenda global”.



Para la panista otro de los desaciertos del gobierno federal ha sido el manejo de la tensa relación con Estados Unidos.

�������� Desde @AccionNacional confiamos en que el gobierno interino de Bolivia respetará la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares que contempla la inmunidad de @EmbaMexBol.https://t.co/S6wnqqEXqv — Mariana Gómez del Campo (@marianagc) December 28, 2019

“Se ha cedido en todo y hoy en México se persiguen migrantes por instrucción directa de Donald Trump, lo cual es vergonzoso y lesiona el interés nacional. Si bien el camino no es la confrontación, es fundamental que en la Casa Blanca comprendan que nuestro país se va a sentar en la mesa de negociaciones en igualdad de condiciones", expresó la panista.

Además, la premura de la aprobación en el Senado de la República y la pésima comunicación de la Cancillería desataron la crisis de desinformación que atestiguamos a mediados de diciembre, afirmó Gómez del Campo.



La exsenadora señaló que “los proyectos de infraestructura que impulsa el gobierno federal cuyos estudios de impacto aún no han sido presentados, solo demuestran el desinterés de la administración morenista para cumplir compromisos en materia ambiental como los que derivan del Acuerdo de París”.



“Por si fuera poco, la supuesta postura no intervencionista de México en la política interna de otros países no es más que una simulación del gobierno federal que usa a su antojo y según le convenga; por ejemplo, no opina en torno a la crisis que vive Venezuela, pero, por otro lado, participaron en el conflicto de Bolivia", reiteró.

En este punto cuestionó: "¿Dónde está la congruencia? Lo que preocupa es que López Obrador ha colocado a nuestro país en la lista de quienes defienden a dictadores latinoamericanos lo cual no es una buena señal para la democracia mexicana. Aún es tiempo de rectificar y reconocer que no, la mejor política exterior no es la interior”, finalizó la panista.