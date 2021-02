PAN acusa a AMLO previo a elecciones de iniciar una 'cacería de brujas'

Ciudad de México.-Tras la solicitud de desafuero al Gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, la dirigencia del PAN aseguró que asoma un claro tinte político-electoral con una "cacería de brujas" y advirtió que no tolerará actos autoritarios.

"López Obrador y Morena han comenzado su cacería de brujas ante el evidente avance de la oposición en México que sí sabe dar resultados a la población, a diferencia de la incompetencia de los gobiernos morenistas que no hacen más que socavar a México y llevarlo a la bancarrota y a las peores crisis económica, social y de salud de las que se tenga memoria", afirmó el líder nacional del blanquiazul, Marko Cortés.

A través de un comunicado, el dirigente opositor sostuvo "que Morena está acabando con la autonomía de las instituciones, ya se vio la lamentable presión ejercida a la Auditoría Superior de la Federación, y ahora vemos que pretenden utilizar la Fiscalía para sus fines electorales.

"Acción Nacional sin lugar a dudas siempre estará a favor del Estado de Derecho y respetará cualquier decisión que ejecute una autoridad judicial, pero no podemos permitir un Estado de Derecho a modo y a gusto del gobierno. México no es una dictadura y no vamos a tolerar actos autoritarios, donde las instituciones se vean doblegadas por el poder del Ejecutivo".

El Gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca. AFP

Marko Cortés planteó que Morena "ante su pésimo gobierno y evidentes actos de corrupción, ya está sintiendo la presión y saben que el PAN ya le está pisando los talones en muchas entidades y distritos federales, donde estamos arriba o a punto de sobrepasarlos.

Por eso tienen tanto miedo y están utilizando cualquiera de sus artimañas para tratar de desbancarnos, pero no lo van a lograr, porque somos más los que queremos que México no se hunda y no se vaya a un abismo del que difícilmente pueda salir.

"Lamentamos profundamente que manipulen la Fiscalía para ganar lo que no pueden ganar en las urnas, pero con todo y eso les advertimos que contamos con las mejores mujeres y los mejores hombres para llegar a la victoria este 6 de junio.

Los rivales políticos de AMLO señalan que el presidente parece estar despejando el camino para la supremacía de Morena. AFP

Tan sólo hay que recordar que el PAN en las pasadas elecciones ganó todo en Tamaulipas, y por ello ahora quieren arremeter contra nuestro gobernador, con acusaciones falsas y sin pruebas contundentes.

Externamos nuestro profundo rechazo a cualquier persecución política que se pretenda hacer contra cualquier opositor al mal gobierno y contra nuestros mandatarios locales, herramienta que por lo general utilizan los gobiernos autoritarios para debilitar a la oposición.

Por lo pronto, el dirigente cuestionó al Gobierno y preguntó por qué no hay acción penal contra Manuel Bartlett, Irma Eréndira Sandoval, Pío López Obrador, Felipa López Obrador, por todos los señalamientos de corrupción.