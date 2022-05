PAN acusa a funcionarios federales de presionar a la gente para que vote por Morena

"Quieren ganar a la mala y violando la ley lo que no pueden conseguir a la buena con propuestas e ideas. Pero a pesar de ello, Acción Nacional se ha convertido en la alternativa para millones de mexicanos no solo en estas elecciones locales, sino para ganar la elección del 2024", concluyó el líder del PAN.

Marko Cortés señaló que los morenistas "están desesperados porque sus impresentables candidatos no levantan y saben que van a perder", pues asegura que las personas saben que donde gobierna Morena aumenta la inseguridad y la violencia, se pierden empleos e inversión y la gente abandona sus comunidades.

Por ello, el PAN solicitó al Instituto Nacional Electoral ( INE ) implementar de inmediato una campaña sobre el voto libre y secreto , con el fin de que la población tenga claro que el gobierno de AMLO no le puede quitar los apoyos ni programas sociales, ya que se tratan de un derecho de ley, y usarlos con fines electorales constituye un delito grave.

Raúl Durán

