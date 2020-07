PAN acusa a gobierno de AMLO de irresponsable ante partido de Merkel

Ciudad de México.-La dirigencia del Partido Acción Nacional (PAN), así como sus senadores y diputados acusaron al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de irresponsable ante integrantes del Partido Unión Demócrata Cristiana (CDU) de la canciller alemana Angela Merkel, debido a que no han hecho pruebas necesarias para detectar Covid-19 y recortaron el presupuesto durante la pandemia.

Durante la conferencia digital titulada “Formas de superar la crisis de Covid-19”, organizado por la Fundación Konrad Adenauer, los expertos de ambos países expusieron las acciones y medidas empleadas por sus gobiernos para atender la emergencia sanitaria y la reapertura social y económica.

En ese sentido, la legisladora alemana Karin Maag señaló que la estrategia seguida por ese país frente a la pandemia se basó en la planeación y en la ciencia. La desaceleración del desarrollo del virus, abundó, se logró con el cierre oportuno de escuelas y espacios públicos, así como con el aumento del personal hospitalario, lo que permitió desde el 28 de abril la reapertura de la vida social alemana, con las debidas medidas sanitarias.



Por su parte, el secretario de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Éctor Jaime Ramírez Barba habló de la prueba de estrés para el sector de salud frente al Covid-19.

Ante los legisladores del partido alemán de Angela Merkel, el PAN acusó al gobierno de AMLO de la crisis de la pandemia. | Reforma

Destacó que en México, además del recorte presupuestal para el sector salud, no existe un plan de preparación y respuesta, vigilancia epidemiológica y una reserva estratégica de seguridad en salud, lo que ha dificultado su atención.

En materia económica, el diputado alemán Andreas Jung aseguró que en ese país la mayoría de la gente siguió cobrando su sueldo y se les dieron facilidades crediticias a los trabajadores, mientras que a las pequeñas y medianas empresas se les otorgaron subsidios, además de la reducción del IVA hasta diciembre y se brindaron apoyos a los municipios.



A su vez, el presidente de la Comisión de Economía del Senado, Gustavo Madero Muñoz, aseguró que al no apostar por la economía, México va ser el país con mayor recesión en América Latina y que va a tardar más en recuperarse. Por ello, dijo, después de la pandemia habrá más de 10 millones de mexicanos en condiciones de pobreza y pobreza extrema.



Agregó que la falta de providencias para hacer frente a esta situación, el desempleo apenas empieza, no hay políticas, será muy larga y muy dolorosa la recuperación económica.



Acompañado por la secretaria de Relaciones Internacionales, Mariana Gómez del Campo, y de las legisladoras Ana Paola López Birlain y Cecilia Patrón Laviada, el presidente de Acción Nacional, Marko Cortés Mendoza, afirmó que en México se actúa de manera “sumamente irresponsable” contra la pandemia, porque no se han hecho las pruebas necesarias como lo recomendó la Organización Mundial de la Salud (OMS), lo que nos ha llevado a una tasa de letalidad por arriba del 12 por ciento cuando el promedio mundial es del 6 por ciento.



Cortés Mendoza dijo que en materia económica se ha actuado de la misma forma, ya que los apoyos al sector productivos no llegan ni al uno por ciento del PIB, mientras que en Alemania se destina el 35 por ciento del PIB para el financiamiento de las pequeñas empresas.



Añadió que ante el grave populismo que enfrenta México, Acción Nacional “no se deja vencer y que va a dar la batalla” y desde la oposición continuará señalando errores y proponiendo soluciones.

