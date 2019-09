PAN acusa de espurio a Muñoz Ledo en la Cámara de Diputados

Durante todo el 1er. año de la #LXIVLegislatura Morena se caracterizó por imponer, aplastar y no respetar la ley. Hoy nuevamente pasa por encima de la voluntad de los votantes y no respetan acuerdos políticos.



¡Hoy no es un buen día para la democracia!. #MorenaNoCumple pic.twitter.com/s2Pzf8VXE6