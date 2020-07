PAN acusan ante CNDH a López-Gatell de omisiones por pandemia de Covid-19

Ciudad de México.- El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado presentó una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en contra de quien o quienes resulten responsables de las omisiones y negligencias en la atención y manejo de la pandemia COVID-19 por las autoridades federales, afectando así a miles de mexicanas y mexicanos.

La queja presentada este martes, contiene siete puntos, el primero menciona que no se ha recomendado mediante acto administrativo alguno el uso de cubrebocas en determinados contextos, además, se ha ordenado una apertura apresurada de actividades no esenciales; el segundo, el modelo “centinela” que se ha utilizado para el manejo de la pandemia no es recomendado internacionalmente para el control del Covid.

Precisan que el tercero señala que no se han practicado las pruebas suficientes para una detección oportuna de la enfermedad, incluso no existe transparencia en la adquisición de las mismas por parte de las autoridades administrativas federales; el cuarto, al personal médico se le ha despreciado y maltratado, no se les ha otorgado material de protección indispensable y necesario, en muchos casos ni siquiera se les brindaron cubrebocas. La atención hospitalaria es insuficiente.

Los legisladores añaden un quinto punto, en donde sostienen que existen casos documentados y hechos públicos de corrupción en la compra de ventiladores a precios exacerbados, muchos de ellos ni siquiera en correcto funcionamiento; el punto sexto comenta sobre el temor fundado de que se reduzca la adquisición de insumos médicos para la vacunación de niños y niñas; y el séptimo, omisión del gobierno federal de impulsar la determinación y entrega de un Ingreso Básico Universal.

La queja ante la CNDH fue interpuesta con base en el artículo 102 constitucional, dadas las violaciones al derecho fundamental de la salud, la vida y a la subsistencia económica, cometidas por autoridades federales, y donde acusa al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell de omisiones, como responsable de la estrategia gubernamental contra el Covid-19.

Se presenta queja con fecha martes 21 de Julio del presente año, ante la CNDH, se esperará un plazo razonable para recibir respuesta (cuatro meses es el plazo constitucional sobre el Derecho de Petición), y en caso de que la queja sea desechada se solicitará un amparo ante un Juez de Distrito, si éste no ordena a la Comisión resolver la queja.

El coordinador de la bancada del PAN en el Senado, Mauricio Kuri dijo que "hemos visto en muchos de los sectores, sino es que en todos, no habido ningún resultado, y desgraciadamente en este gobierno pretenden hablar del pasado que ver los problemas los retos que tenemos que en este momento".

Añadió: "Cuando tú ves a un personaje como el doctor López- Gatell que la verdad nos ha engañado y engaña al Presidente todos los días, nos engaña a los mexicanos todos los días y aparte con verdaderas formas muy poco educadas, hemos visto cómo ha violentado a las mujeres, aquí a una compañera senadora, y lo peor de todo es que no nos ve, no hay un viento favorable para un barco sin rumbo, y lo que está haciendo el doctor López- Gatell es no llevar un rumbo en este momento".

