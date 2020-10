PAN advierte de cifra negra de muertes por Covid: "podría ser de 186.000" en México

Ciudad de México.- La cifra negra de Covid-19 en México podría ser de 186 mil muertes, advirtió el Partido Acción Nacional (PAN), debido a un subregistro de fallecimientos. Además, nueve de cada diez defunciones ocurrieron después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) declaró que estaba domada la pandemia del nuevo coronavirus en México, afirmó el presidente nacional panista, Marko Cortés Mendoza.

Asimismo, dijo que mientras el gobierno morenista está ocupado en distraer la atención con consultas sin sentido y estrategias de propaganda electoral, el manejo irresponsable de la pandemia del Covid-19 está por alcanzar oficialmente las 80 mil muertes, cifra que podría aumentar exponencialmente si se toman en cuenta a las miles de víctimas que se encuentran en los subregistros de fallecimientos, agregó en un pronunciamiento emitido este domingo sobre el tema del Covid-19.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Señaló que la cantidad de personas fallecidas en México al cuatro de octubre podría ser superior a las 260 mil si se considera la opinión de científicos como Raúl Rojas González, de la Universidad Libre de Berlín, quien asegura que de cada 100 muertos por Covid-19, solo 30 están registrados en las cifras oficiales del gobierno federal, es decir, la cifra negra sería de 186 mil.

Tan solo en la Ciudad de México existe un subregistro de al menos 10 mil muertes por coronavirus, según cifras oficiales del gobierno morenista.

Y frente a esta catastrófica realidad, indicó el dirigente panista, el gobierno federal morenista desde su titular mantiene su negativa a usar cubrebocas como medida preventiva obligatoria y mantienen su negativa a realizar pruebas masivas de detección, a pesar de que ambas medidas han resultado muy eficaces en muchos países en el mundo para disminuir los contagios y para atender oportunamente a los enfermos.

Al día de hoy con los datos oficiales estamos casi 20 mil muertos arriba del escenario catastrófico de los 60 mil que había señalado el gobierno morenista. Aun así, la necedad continúa porque seguimos sin que se apliquen pruebas masivas y sin que se brinde una atención oportuna a los enfermos. Y lo peor, es que la pandemia sigue matando a miles de mexicanos particularmente a los más pobres. Oficialmente, estamos llegando a los 80 mil, pero si se suman los que están en la cifra negra, el total podría ser superior a las 260 mil muertes, indicó.

Cortés Mendoza destacó que, desde el mes de julio, diversos medios internacionales como The Financial Times ya habían revelado que había un número elevado de fallecimientos que no estaban en los registros oficiales del Covid-19, a partir de los datos del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece) y el Consejo Nacional de Población (Conapo).

Nueve de cada diez decesos ocurrieron después de que el presidente declaró “domada” la pandemia en mayo pasado, es decir, desde entonces ocurrieron más de 77 mil defunciones, lo cual indica que se le ha mentido a la sociedad y que la pretensión del Gobierno morenista de minimizar la pandemia del COVID a resultado catastrófico.

Ante esta terrible realidad, consideró el presidente del PAN que los ciudadanos a no bajar la guardia y seguirse cuidando, a denunciar las mentiras del gobierno morenista sobre el manejo de la pandemia. “Sin lugar a dudas, más temprano que tarde, será comprobada la incapacidad y negligencia con que el gobierno morenista ha enfrentado la pandemia”.

En salud, concluyó, la situación será más grave en todo el país en los próximos meses por la falta de crecimiento económico, empleos, apoyo a las microempresas y confianza a la inversión.

Hasta este 3 de octubre, oficialmente en México suman 757,953 casos confirmados con Covid-19 y 78,880 defunciones.