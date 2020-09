PAN celebra acuerdo de inconstitucionalidad de consulta de AMLO: "es perversa"

Ciudad de México.-Alejandra Reynoso Sánchez y Damián Zepeda Vidales, integrantes de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado de la República se manifestaron a favor del proyecto del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar que propone declarar inconstitucional la consulta para enjuiciar a los expresidentes, promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que calificaron como "perversa" y de "resentimientos de treinta años".

Reynoso expresó que desde el principio, no hay argumentos jurídicos para que esa consulta hacia expresidentes sea válida, es una catarsis de resentimientos; además de que espera que este proyecto sea ratificado la próxima semana durante su discusión por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Esperamos que los ministros no sean presionados y se ratifique lo que muchos constitucionalistas ya habían señalado. Esta consulta que pretende el presidente es a todas luces ilegal, insistió.

Por su parte, el senador Zepeda dijo que era previsible este proyecto y pidió que los demás ministros se sostengan únicamente en el análisis jurídico.

Decimos que era previsible porque abiertamente viola la Constitución, que prohíbe hacer consultas sobre derechos humanos y todos tenemos el derecho a un debido proceso, indicó.

Señaló también que esta consulta es perversa, pues cuestionó: ¿qué pasa si la gente dice que “no” y sí hay delito? ¿No van a procesar a las personas? ¿Y qué pasas si la gente dice que “sí” y no hay delito? ¿Qué va a ser, cárcel por aclamación?

No es más que un intento desesperado del presidente Andrés Manuel López Obrador por la caía en la popular, su evidente fracaso en el gobierno, de tratar de contaminar las elecciones y jalar agua a su molino, afirmó.

El proyecto del ministro Aguilar se discutirá el próximo 1 de octubre a través de la cuenta de Twitter de la Suprema Corte de Justicia.

Este Tribunal encuentra que el objeto de la consulta es inconstitucional, porque su núcleo central se enmarca en una de las materias o supuestos que están prohibidos constitucionalmente para este tipo de ejercicios, se puede leer en el proyecto del ministro.

Se argumenta con base en el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y dice que las consultas ciudadanas no deberán ser utilizadas para eliminar los derechos humanos, asimismo, no se debe someter a consulta un tema de justicia.

En este sentido, es claro que el objeto de la consulta puede afectar el principio de igualdad, dado que todas las personas tienen derecho a recibir el mismo trato y, en este caso específico, no está justificado por qué a unas personas se les somete al escrutinio público para determinar si se les debe investigar y, en su caso, sancionar penalmente, mientras que al resto de las personas no se les da ese mismo tratamiento, explica.

Finalmente, en vista de la inconstitucionalidad decretada, se enumera que no es legalmente posible emitir pronunciamiento alguno con relación a la calificación de la trascendencia de la consulta ni en torno a la legalidad y contenido de la pregunta propuesta, pues, como ya se ha concluido, el objeto o materia de esta consulta no es válido constitucionalmente, de manera que la pregunta no tiene un sustento legal, y su estudio en sí misma resulta improcedente.