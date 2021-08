PAN critica la consulta de revocación de mandato: pide a AMLO trabajar y dar resultados

Ciudad de México.-El líder nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés Mendoza criticó la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador para convocar a una consulta sobre la revocación de mandato al considerarla innecesaria y pidió al ejecutivo a atender su mandato y dar resultados.

Durante su participación en la Primera Reunión Plenaria Virtual con diputados locales del PAN, Cortes reconoció el trabajo del bloque opositor que evitó convocar a un periodo extraordinario en el Congreso de la Unión para atender "un capricho del presidente", que busca desvirtuar la figura de la revocación de mandato para que sea ratificación de mandato.

El líder panista señaló que el cargo de presidente dura seis años por lo que recomendó a AMLO "trabajar y que dé resultados, ¿para qué volver a polarizar a los mexicanos?, entre los que están en una idea y los que están en otra, ¿para qué enfrentar a la población?, ¿para qué volver a mal gastar cientos de millones de pesos en la consulta de la revocación que solo el presidente está promoviendo?".

Señaló que el "capricho del presidente" para la consulta de revocación de mandato costará cientos de millones de pesos, los cuales señaló "pudieran usarse en la compra de medicamentos que no hay", así como fármacos para atender otras enfermedades como el cáncer en los niños.

El presidente del PAN llamó a los legisladores del partido a unir esfuerzos para que el partido siga mejorando en una etapa tan difícil "porque hoy como nunca existe una amenaza constante y reiterativa de regresión, de autoritarismo".

“Todos los rubros de gobierno están en crisis, como ya lo dije, la salud es un desastre, la seguridad con los peores índices, la corrupción, además cínica que vive el país ahora con este gobierno federal en donde todo se compra por adjudicación directa sin licitación, la economía está en una crisis que no reconocen y básicamente no hay un solo rubro en México en donde hoy podamos decir que estamos como estábamos en el 2018, que ya de por sí no estábamos bien”, concluyó