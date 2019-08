PAN exige a AMLO saber la verdad de la muerte de los Moreno Valle

Ciudad de México.-Tras ocho meses de la caída del helicóptero que provocó la muerte de la gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso y de su esposo, el senador Rafael Moreno Valle y tres personas más, el dirigente de Acción Nacional, Marko Cortés Mendoza, exigió al gobierno de Andrés Manuel López brador que dé a conocer la verdad de lo ocurrido.

“Parece que el gobierno le apuesta al olvido, pero Acción Nacional no dejarán de exigir que se conozca la verdad. Porque si no fue el mal clima, si no falló el helicóptero y los pilotos eran expertos, empezamos a sospechar que alguien lo hizo y queremos saber entonces quién fue”, aseguró el panista en un comunicado publicado en Twitter.

El dirigente le solicitó al residente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que haga suya la petición al Gobierno federal para conocer la verdad sobre la caída del helicóptero.

En el Primer Informe de Labores Legislativas de la senadora Kenia López Rabadán, una de las principales promotoras de los derechos humanos en México, Cortés expuso que no lo dejan en el olvido y esperan que esta institución también se sume a la exigencia de conocer la verdad.

“Simplemente pareciera que el gobierno apuesta al olvido, y hoy hay que volver a exigir, porque es nuestro derecho hacerlo, saber la verdad, qué fue lo que ocurrió”, dijo.

A 8 meses de la caída del helicóptero que provocó la muerte de Martha Erika Alonso, Rafael Moreno Valle y tres personas más, en @AccionNacional hacemos de nuevo una enérgica exigencia al @GobiernoMX para conocer la verdad de lo ocurridohttps://t.co/wavx1uZtPn — Marko Cortés (@MarkoCortes) August 24, 2019

Ante el coordinador parlamentario del PAN en el Senado, Mauricio Kuri, el panista también hizo un llamado a los senadores, que han cerrado filas, y al resto de las fuerzas políticas, para que logren en la Comisión Nacional de Derechos Humanos confirmar o renovar a una persona auténticamente autónoma.

“Que no se deje presionar, que no se deje someter, así como lo has hecho bien estimado Raúl, al cargo que hoy dignamente representas”, puntualizó.

Es tan importante esta Comisión, manifestó, porque es la que puede hacer recomendaciones, es la que está apelando por el derecho de todas y todos, y porque se respeten las garantías ante la autoridad no sólo federal, sino municipal, estatal y ante cualquier Poder.

“El Senado de la República va a tener en breve una altísima responsabilidad, confirmar a renovar a quien se encuentra y ha desempeñado dignamente el cargo de presidente de la Comisión Nacional Derechos Humanos. Para la fortuna de México se quiere mayoría calificada”.

Marko Cortés explicó que este organismo no sólo emite recomendaciones, sino que también puede presentar acciones de inconstitucionalidad para la revisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Por eso, destacó, le hizo un llamado al gobierno de López Obrador para que no tenga la tentación de buscar a un incondicional en este organismo, y confió que los legisladores del PAN, PRI, PRD, MC y el independiente, no lo van a permitir.

“Queremos una Comisión Nacional de Derechos Humanos auténticamente autónoma, no dependiente ni sometida a los intereses del Ejecutivo federal”, concluyó.