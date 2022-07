PAN llama a AMLO a atender el clamor de la sociedad y cesar la violencia del país

Ciudad de México.- El dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), llamó este domingo al presidente Andrés Manuel López Obrador a atender el clamor de la sociedad mexicana por la pacificación y cese de la violencia. Esto al asegurar que ha llegado el momento de que preste atención a todas las demandas de los mexicanos que claman seguridad para sus familias.

En un mensaje, Marko Cortes señaló que las acciones que ha tomado AMLO desde el inicio de su administración, como la militarización, no han servido de nada, ya que se ha generado la peor ola de violencia que se tenga registro con más de 126 mil asesinatos, 380 mil desplazados, 30 mil personas desaparecidas y 10 feminicidios diarios.

Por lo anterior, el líder nacional del PAN, cuestionó a López Obrador y le pidió que ante la evidencia debe corregir su estrategia de seguridad.

"Ya es tiempo de detener el río de sangre que recorre el país. Ya es tiempo de poner en marcha un verdadero plan nacional de seguridad con la participación y los recursos suficientes para fortalecer las policías civiles de los tres niveles de gobierno”, insistió.

Respecto al temor que hay, Cortés afirmó que la Jornada de Oración por la Paz convocada por grupos católicos para este domingo, no es más que una llamado al gobierno federal para que emprenda nuevas acciones para enfrentar la delincuencia.

"Estamos convencidos de que, sin seguridad, el país no puede avanzar ni habrá crecimiento económico. Con la eliminación de facto que realizó el gobierno de las policías civiles y con la estrategia de abrazos no balazos impuesta a nuestras Fuerzas Armadas, solo se provocó más violencia, pobreza y desigualdad. Aunque solo faltan dos años de este gobierno, creemos que todavía estamos a tiempo de hacer algo por la seguridad de las y los mexicanos”, sostuvo.

El panista mencionó que está de acuerdo con la Jornada de Oración por la Paz al señar que independientemente de si fue convocada por la iglesia católica, es una iniciativa que comparten diversos sectores de las sociedad al ver con impotencia como el crimen arrebata a miembros de su familia y amenaza sus actividades productivas.

También te puede interesar

"No hay mexicana o mexicano que no tenga algún familiar que no haya sido víctima de la violencia, por eso le exigimos al gobierno que reconozca que su estrategia ha sido un rotundo fracaso, que se corrija de inmediato", finalizó.