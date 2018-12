PAN no tiene futuro; dice Rebeca Clouthier tras dejar partido

Monterrey.- Tras anunciar ayer que dejará al partido luego de 32 años de militancia, Rebeca Clouthier advirtió que el PAN en Nuevo León no tiene futuro debido a los liderazgos que anteponen prácticas desleales y cínicas.

En entrevista con EL NORTE, Clouthier señaló que el partido dejó de ser un contrapeso al Gobierno en turno a nivel estatal y nacional por las malas prácticas impulsadas por los liderazgos que se apoderaron del partido.

El PAN de Nuevo León mientras siga en manos del grupúsculo que he mencionado, que tienen secuestrado al PAN, el PAN en Nuevo León no tiene mucho futuro, advirtió.

"No puedo permanecer en una institución que ha privilegiado la negociación, las componendas, el populismo, también de compra de votos, se venden al mejor postor, negocian puestos, con desarrolladores, obra pública.

Las instituciones políticas deben ser un contrapeso y la realidad es que no están siendo contrapeso de nadie.

En un video circulado en redes sociales, la ahora ex panista responsabilizó a nivel local al Diputado federal Raúl Gracia y sus allegados Américo Ferrara, Luis Susarrey, Miguel Ferrigno y Adrián Villarreal, alegando que representan el descaro, deslealtad, cinismo y traición.

Y a nivel nacional, recalcó que el blanquiazul está en la misma línea, tomado por ciertos liderazgos que han llevado al partido a la deriva.

"A nivel nacional es lo mismo", dijo, "son las mismas mafias del poder en todos lados, mientras eso siga ocurriendo en el PAN, el PAN no va servir de contrapeso para el País".

Rechazó apoyo de Mauricio

Al ser cuestionada por los desencuentros que tuvo con el ex Alcalde sampetrino Mauricio Fernández, aseguró que ella le pidió que no la apoyara en su candidatura por su mala imagen.

Él no me apoyó en campaña porque yo le pedí que no me apoyara, a mi no me convenía que me apoyara porque la gente estaba muy molesta con la Administración, expuso.

"Sin embargo, estoy saliendo no por Mauricio ni por nadie, sino porque el PAN se ha convertido en lo peor que se pudo haber convertido.

"No quepo en un PAN corrupto, no quepo en lugar donde haya corrupción, y como no peco de omisión, no puedo ser cómplice de esta farsa, de esta mafia, de esta cofradía y de esta delincuencia organizada".

Descarta a otros partidos

Después de renunciar a su militancia, afirmó que ahora se dedicará desde la trinchera de la sociedad civil a seguir haciendo patria y descartó afiliarse a Morena, donde su hermana Tatiana Clouthier es Diputada federal.

"No estoy buscando meterme a ningún partido político", recalcó, "estoy saliéndome de uno para convertirme en una ciudadana de tiempo completo como siempre lo he sido a través de la sociedad civil y seguir haciendo patria.

¿Si llegara una invitación de un partido político?, se le insistió.

"No estoy buscando ahorita chamba, no estoy buscando nada, simplemente estoy buscando llegar a la paz conmigo y empezar el año con una nueva vida", dijo.