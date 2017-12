PAN se gasta 9 mdp en remodelar oficinas

MÉXICO.- El Partido Acción Nacional gastó 9 millones de pesos en la remodelación de algunas áreas del edificio sede, a fin de acondicionar el inmueble para las personas con discapacidad, madres y padres trabajadores, además de hacerlo más ecológico y de contar con un archivo de conservación.

Las áreas con cambios fueron la sala de prensa, el comedor, la recepción, la entrada principal, el área de transparencia y la llamada bahía vehicular.

Las modificaciones van encaminadas a hacer un edificio más accesible y verde, según datos proporcionados por el partido.

FOTO: El Universal.

Por lo anterior, la dirigencia nacional realizó una consultoría y diagnósticos para conocer las necesidades a cubrir, así como encuestas a los empleados.

Entre los cambios realizados al inmueble se encuentran una rampa para personas con discapacidad, de la cual carecía en la entrada principal, un piso especial para débiles visuales (podotáctil), áreas más verdes, de protección civil, seguridad, profesionalización y espacios de recreación para hijos de papás trabajadores (ludoteca).

Además de habilitar un lugar físico en el que ubica y tiene su archivo histórico y de concentración, tal y como lo mandata la Ley de Transparencia. Ese espacio se ubicará en el sótano del inmueble.

El tesorero nacional del PAN, Édgar Mohar Kuri, señaló que el proyecto de remodelación se consideró desde diciembre de 2016 y hasta un año después se concluyó, debido a que se hicieron los estudios pertinentes, además de consultar al personal.

“Hicimos un diagnóstico de accesibilidad, en donde los expertos nos comentaron que la rampa de discapacidad no cumplía con las normas, no había nada para débiles visuales. Hicimos otro energético, para hacer un edificio más verde, orientado a la certificación, aunque no pretendemos certificarnos, pero sí estar a la altura. El otro fue el laboral, donde se revisó el ambiente y los espacios para desarrollarse”, detalló.

Agregó que el recurso se destinó desde 2016 y mucho antes de que se implementara el programa de austeridad tras los sismos del 7 y 19 de septiembre, “el proyecto ejecutivo se tenía desde enero de este año, pero el flujo económico para llevarlo a cabo se dio después de las elecciones del 5 de junio, por eso las obras iniciaron en julio”, comentó.

Mohar Kuri indicó que los cambios al inmueble no obedecen exclusivamente a un tema de obra, sino para atender y cumplir con normas laborales, a un tópico respectivo con el ámbito laboral y familiar, así como de accesibilidad, el cual incluye la seguridad para el control de los accesos y protección civil, (un sistema automatizado).

Militantes del PAN en una asamblea.

“La remodelación se hizo en la planta baja del edificio, para renovar los espacios como el comedor, en donde tengan facilidades para guardar sus alimentos y calentarlos. También contempla la creación de una ludoteca y un cuarto para las mamás que tienen horarios de lactancia, esto con la lógica de cubrir con la perspectiva de género y que los padres trabajadores puedan desarrollarse contando con un área donde se encuentren sus hijos cuando están laborando y no haya clases”, especificó.

Lo anterior, dijo el panista, porque uno de los comentarios concurrentes en las encuestas a los empleados es que cuando los menores no tienen clases o salen temprano, las madres o padres los llevan a su oficina y se sientan en el piso a estudiar o simplemente se dormían, además de que buscan cumplir con la norma oficial mexicana de no discriminación y de la adaptación de espacios para el cuidado infantil.

Sobre el tema energético, el partido cambiará focos ahorradores por led, un circuito de sensores, de aire acondicionado, que permita una mejor calidad, “pero este es probable que se lleve a cabo hasta el próximo año, lo que sería la segunda etapa, la cual incluye el ahorro de agua”, explicó el panista.