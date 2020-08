PAN se suma a petición de renuncia López-Gatell por "desastrosa gestión de la pandemia"

Ciudad de México.-El líder del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés se sumó a la exigencia hecha al presidente Andres Manuel López Obrador (AMLO) por diez gobernadores que integran la Alianza Federalista que plantean la renuncia inmediata del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, por que consideró que ha sido "desastrosa la gestión de la pandemia" en México.

Asimismo, sostuvo que desde julio este instituto político solicitó al mandatario mexicano la salida de López-Gatell, pero se ha hecho caso omiso a la petición, debido a los resultados que a entregado el responsable y vocero de la estrategia de contención de la epidemia de Covid-19, que hasta este día oficialmente suman 46 mil fallecimientos a causa de cotonavirus.

En un mensaje publicado en Twitter, el panista expresó lo siguiente: "Al iniciar julio, demandamos al presidente @lopezobrador_ la salida de @HLGatell por la desastrosa gestión de la pandemia. Hoy estamos en tercer lugar mundial de muertos. ¡Hagamos lo necesario para salvar vidas!", añadió.

Durante la tarde de este viernes, diez gobernadores que integran la Alianza Federalista demandaron al presidente Andrés Manuel López Obrador, la renuncia del subsecretario de Salud, bajo el argumento de que la receta del funcionario federal "ha tenido terribles consecuencias" y tuvieron que morir más de 35 mil personas en el país para que aceptara la medida del cubrebocas.

Los gobernadores acusan al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador de un manejo errático de la pandemia y de la falta de respuestas eficaces para frenar una brutal caída económica, que ha dejado sin ingresos a millones de familias mexicanas.

En un pronunciamiento hecho público este viernes de los diez mandatarios estatales externan que las cifras no mienten y la economía nacional cayó 20 puntos, un nivel que calificaron como "jamas visto" y que llevará a México a ser el tercer país con más muertes en el mundo, sólo por debajo de Brasil y Estados Unidos, que hasta triplican a la población mexicana.

Por su parte, el vocero del PAN, Fernando Herrera Ávila se refirió a la economía mexicana, tema abordado en el pronunciamiento de los gobernadores y dijo que las cifras coinciden en que México tiene un presidente de diez, pero de diez bajo cero y puntualizó que Andrés Manuel López Obrador ya rebasó al exmandatario Carlos Salinas de Gortari en eso de ser el padre de la desigualdad moderna.



Desde este jueves, explicó, las cifras del INEGI hacen oficial que México ha perdido diez años de crecimiento económico y, por otra parte, muchos analistas coinciden en que se requerirán, por lo menos, otros diez años para recuperar el nivel que México tenía en el 2018. Agregó que el presidente López Obrador ha logrado cosas que nadie había conseguido antes, como perder en seis meses 606 mil millones de pesos en Pemex, donde puso a su amigo agrónomo. “Esta cantidad representa diez veces la pérdida de 2018 en el mismo lapso”, puntualizó.



Como es natural, apuntó Herrera Ávila, el naufragio económico incrementa la desigualdad social, disminuye la clase media y una parte de ella cae en pobreza mientras una parte de pobres cae en la miseria y la desesperación. De esta manera, precisó, el presidente López Obrador ya rebasó a su peor pesadilla, el ex presidente Carlos Salinas de Gortari, en eso de ser el padre de la desigualdad moderna. Basta señalar que 12 millones de mexicanos no tienen ningún ingreso y 15 millones no tienen trabajo ni esperanza de encontrarlo.

