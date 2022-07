PAN urge a restablecer Estado de derecho en México; advierte "acelerada destrucción" de parte de la 4T

México.- El dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés Carrillo, urgió a los partidos de oposición a restablecer y reparar el Estado de derecho en México ante la "acelerada destrucción" de México por parte del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El líder panista hizo hincapié en que, entre las principales tareas que tiene la oposición al gobierno de la Cuarta Transformación, además de reinstaurar el Estado de derecho, se encuentra también el respeto a las leyes nacionales.

“México requiere urgentemente que se recupere el Estado de derecho, porque solo en el marco de la ley podremos recuperar el crecimiento económico y la paz social", apuntó Cortés Carrillo.

En este sentido, el exdiputado federal aseguró que si no se logra recuperar el Estado de derecho que tenía la república mexicana previo a la actual administración encabezada por el presidente López Obrador, el país no podrá crecer económicamente, puesto que no se generarán nuevos empleos.

Durante su participación en una conferencia de prensa virtual entre panistas, Cortés Mendoza recordó cómo, incluso desde antes de que asumiera la titularidad del Poder Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador ya violentaba las leyes en diferentes aspectos.

En este tenor, el dirigente de Acción Nacional hizo énfasis en que el caso más recientes de las trasgresiones a las normas mexicanas de parte del mandatario federal es el haber declarado como "obra de seguridad nacional" a la construcción del Tren Maya en los estados del sur mexicano.

Sobre ello, el panista sostuvo que un gobierno que no respete las leyes es "un gobierno que pierde toda legitimidad, aunque en su momento haya tenido la mayoría en las urnas. Para ser legítimo, un gobierno tiene que cumplir lo que marca la ley, no como esta administración populista, retrógrada y llena de prejuicios que se ha convertido en una anarquía”.

Te recomendamos leer:

Asimismo, afirmó que, en el transcurso de la primera mitad del sexenio de López Obrador, las acciones de la Cuarta Transformación ocasionaron más de 100 acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y recursos de amparo para hacerle frente a los cambios que a la fuerza impuso del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el Congreso de la Unión.