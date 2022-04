PAN y PRD rechazan acudir a reunión de Jucopo sobre reforma eléctrica

Por su parte, el coordinador de la bancada del PAN, Jorge Romero , expuso que decidió no acudir a la reunión extraordinaria de la Jucopo al considerarla innecesaria y por cuestionar la convocatoria de última hora.

Acusó que las normas para convocar a reuniones extraordinarias de la Jucopo no fueron respetadas por los morenistas, pues debía emitirse por escrito, debidamente fundamentada y motivada con al menos 24 horas de antelación.

El perredista abundó que la reforma eléctrica que "conviene" al pueblo de México debe contemplar los 12 puntos propuestos por la alianza opositora, y no nueve, como los tomados en cuenta por Morena y sus aliados. "Es una propuesta integral e indivisible", subrayó.

" Esta convocatoria no tiene fundamento en nuestra normatividad interna y sólo se sustenta en la premisa falsa de que los asuntos de algunos parlamentarios, tienen carácter de urgencia. En ese sentido, como coordinador del Grupo Parlamentario del PRD, no asistiré a la reunión convocada en los términos ya descritos", explicó Luis Espinoza a la Jucopo.

Luis Espinosa Cházaro , líder perredista, explicó que su partido y aliados del PAN y PRI decidieron no acudir a la reunión extraordinaria convocada por Morena, pues consideran que la convocatoria es infundada, y no piensan ceder en los 12 puntos planteados en su contrapropuesta de la reforma eléctrica .

México.- Los líderes de las bancadas del PAN y PRD , Jorge Luis Romero y Luis Espinosa, no acudieron a la reunión de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) convocada por Morena y sus aliados para presentar su propuesta de la reforma eléctrica , atendiendo la contrapropuesta presentada por la alianza opositora Va por México.

Raúl Durán

