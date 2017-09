PAS no descarta alianza con el PRI en elecciones del 2018

Culiacán, Sinaloa.- El dirigente del Partido Sinaloense, Héctor Melesio Cuen Ojeda dijo no descartar ir en coalición con otros partidos locales o nacionales para los comicios electorales del 2018, así como dijo que el frente común que más le convencía para formar parte era el conformado por el Partido Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, esto debido a que con Movimiento Ciudadano ya han participado juntos en pasadas elecciones.

Cuén Ojeda indicó que hasta ahora el PAS ha obtenido invitación por parte de diversos entes políticos, ya que aseguró que se han dado cuenta que el partido que representa una gran cantidad de votos en las elecciones, por lo que no descartan inclusive ir con el Partido Revolucionario Institucional.

"Estamos interesados, sí, la gente me ha preguntado si quiero competir para el senado de la república, si quiero, que no me puede proponer el PAS, no puede, pero me puede arropar un partido nacional, cuál, no sé, entonces esto todavía falta mucho camino por recorrer", puntualizó.