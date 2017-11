PRD, MC y Morena piden seguridad para sus militantes

Chilpancingo.- Los dirigentes estatales de los partidos de la Revolución Democrática (PRD), Movimiento Ciudadano (PMC) y de Morena condenaron los asesinatos de cinco aspirantes a presidentes municipales por sus organizaciones políticas, el último en la persona de Arturo López Solano, coordinador del PMC en el municipio de Quechultenango y demandaron de los gobiernos municipal, estatal y federal, cambios en la impartición y administración de justicia, así como en las acciones para proporcionar seguridad a la ciudadanía.

Hasta ahora, han sido privados de la vida dos militantes del PMC, uno del PRD, otro más de Morena, y uno independiente, que según los dirigentes de los tres partidos mencionados eran cartas fuertes para alcaldes y diputados locales, por lo que demandaron del gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, para que tome decisiones fuertes para frenar lo que consideraron crímenes políticos.

Camioneta en la que viajaba Armando Arturo “N”, ex candidato de la alcaldía de Quechultenango al momento de su asesinato. Foto: Digital Guerrero

El dirigente del PRD en Guerrero, Ricardo Barrientos Ríos, acusó que en ninguno de los casos de privación de la vida de dirigentes de su partido, la Fiscalía General Estatal (FGE) ha dado buenos resultados, en los casos de los asesinatos de Demetrio Saldívar Roger Arellano Sotelo, ex secretarios generales de su partido, del ex alcalde de Coyuca de Catalán, Elí Camacho Goicochea y rl drl ex alcalde de Zitlala, Francisco Tecuchillo Neri, así como otros cinco casos más de militantes del Sol Azteca.

Pablo Amilcar Sandoval Ballesteros, dijo por su parte que ante la falta de resultados en torno a las investigaciones sobre los asesinatos de militantes de los partidos mencionados, le sugirió al gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, que haga cambios radicales en las dependencias de impartición y administración de justicia, para proporcionar seguridad no solo a la clases política sino a la ciudadanía en general.

Imagen ilustrativa. Foto: Cortesía SSP

Ricardo Mejía Berdeja, coordinador de la fracción del PMC en el Congreso local, tras condenar el crimen en contra del coordinador de su partido en Quechultenango, Arturo López Soriano, denunció que fue víctima de una política delincuencial y vengativa, por parte de alguien a quien le estorba porque aseguró que se perfilaba para ser candidato por segunda vez a alcalde por ese municipio de la región centro y con amplias posibilidades de triunfar.

El empresario y ex regidor, Miguel "N", fue asesinado junto a su escolta. Foto: Digital Guerrero

Dijo que el coordinador del PMC en Quechultenango, al igual que Angel Vergara Chanú, este asesinado el 27 de septiembre de este año en esta capital, eran cartas fuertes para ganar las alcaldías de Quechultenango y de Ajuchitlán del Progreso en la tierra caliente, e insistió en la destitución del titular de la Fiscalía General Estatal (FGE) Xavier Olea Peláez, porque aseguró que es carta abierta para que los delincuentes cometan crímenes con toda la impunidad, para que a cualquier hora maten, secuestren, agredan con toda impunidad en las siete regiones de Guerrero, donde son dueños de vidas y esto no puede continuar pasando en Guerrero.