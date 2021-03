PRD Michoacán acusa que Morena busca seguir engañando al pueblo

Michoacán. - El Delegado Nacional Especial para Michoacán del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Víctor Manuel Manríquez señaló que Morena solo busca engañar al pueblo; esto ante la situación del partido y el aspirante Raúl Morón.

El delegado señaló que los candidatos que no rindieron cuentas de sus gastos de precampaña, señalado que el partido de Morena pretende seguir engañando a la población acusando al Instituto Nacional Electoral (INE) de actuar con intención de distraer al pueblo.

Manuel Manríquez reprobó las justificaciones que han emitido tanto a Raúl Morón el aspirante a la gubernatura de Michoacán, así como Morena pues presuntamente buscan seguir engañando a la población con mensajes de que son víctimas y evadiendo su responsabilidad.

El político resaltó que su responsabilidad por los errores que ha cometido, por lo que ahora Morena está presionado al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que cancele la decisión del INE, de acuerdo a los medios locales.

El líder estatal del PRD señaló que el INE exhibió en su pasada sesión la fiscalización como lo que ocurrió con Morón en en una práctica común de Morena, quien pretendía evadir seguir mintiendo a la autoridad y a la población, señaló el político.

Manríquez agregó que no solo fue sancionado el ex líder de la CNTE, sino otros 48 aspirantes y/o candidatos de 14 estados que incurrieron en faltas similares al no informar o informar de manera omisa.

Asimismo, destacó el actuar del órgano electoral en la actuación de manera correcta y que incluso solicitó las aclaraciones ante la aclaración pertinente, sin embargo, señaló que las consecuencias fueron claras y que ahora el partido estará sancionado.