PRD Sinaloa llama al presidente AMLO a no intervenir en elecciones

Sinaloa.- Ante la declaración que realizó Andrés Manuel López Obrador ayer durante la mañanera, en la que solicitó que no se utilice dinero de procedencia ilícita para favorecer a candidatos o partidos y que no se hostigue gente, Marco Aurelio Vázquez, delegado estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Sinaloa, señaló que el presidente de la república debe actuar con responsabilidad y exigirle a sus principales funcionarios no intervenir en las elecciones.

“El presidente debe actuar con responsabilidad y pedirle a sus servidores de la nación no meter las manos en la elección. Él mismo debe sacar las manos de la elección”.

Reiteró que la responsabilidad de la seguridad de este país le corresponde a los tres niveles de Gobierno, pero principalmente al federal.

Señalamientos

Señaló que a los servidores de la nación lo único que les hace falta es que tengan chalecos con el logo de Morena, por lo que hizo el llamado al presidente a que sea él quien responsabilice y exija a sus funcionarios no intervenir.

Los Datos

Críticas

Que no se utilice dinero de procedencia ilícita para favorecer a candidatos o partidos; que no se compren votos; que no se repartan despensas, frijol con gorgojo; que deje de hostigar a la gente y el pueblo, fue lo que dijo AMLO.

Proceso

Faltan pocos días para que se den las votaciones, por lo que el presidente del PRD hizo el llamado a las autoridades a que no intervengan a favor de sus partidos.