PRD denuncia a Morena por entrega masiva de tenis por votos

Ciudad de México.-El Partido de la Revolución Democrática (PRD) denunció que en todo el país Morena continúa con la entrega masiva de calzado con su logotipo, con el objeto presuntamente de comprar el voto a favor de sus candidatos, sin que exista transparencia en la adquisición, el origen de los recursos y si éstos fueron registrado en el gasto de campaña.

Ante dichas supuestas irregularidades, el PRD pidió que se ventilen los contratos de adquisición, el nombre de los proveedores, las bases de operación de programa de apoyo a familias de escasos recursos y el listado de beneficiarios.

Por las constantes violaciones a la normatividad electoral por parte de Morena, la Dirección Nacional Extraordinaria (DNE), a través de su representante ante el INE, Camerino Márquez Madrid, interpuso quejas --por la vía institucional y de fiscalización-- ante el órgano electoral por la distribución de tenis color guinda con el logo de Morena en los estados de Puebla y Tabasco.

Lo anterior con el fin de que se revise si la adquisición está registrada como gasto de campaña; así también se transparente los contratos, los proveedores, el tiraje de producción, la modalidad de pago y si el dinero que se utilizó fue público o privado.

“La autoridad debe de investigar si lo está haciendo con recursos del propio partido o del gobierno y la cantidad de tenis que se está entregando; además es propaganda indebida porque no es biodegradable", dijo el perredista.

También mencionó que es importante decir que si no lo están registrado como gasto de campaña ésto puede ser una causal de nulidad pues podrían estar incurriendo en el rebase de gasto de campaña por el costo que significa. No solo en Puebla está sucediendo si no en todo el país”, reveló Márquez Madrid.

Por el caso de Puebla, donde Morena busca supuestamente coaccionar el voto a favor del candidato a la gubernatura, Miguel Barbosa y de Pascual Tenahua Villa, candidato a la presidencia municipal de Santa Clara Ocuyucan, el PRD interpuso una denuncia ante la 13 Junta Distrital del Estado de la entidad por presión en el electorado, ya que contraviene claramente el Código de Instituciones y Procesos Electorados del estado, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos.

Así también presentó una queja —sustentada en fotografías, notas periodísticas, videos y con los ejemplares del calzado, camisas y gorras entregadas-- ante la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, por la omisión de reportar gastos de campaña, “así como por regalar y/o rifar zapatos tenis color guinda con logotipo de Morena; además de no cumplir con el objeto partidiario, se tiene el temor fundado de que los gastos realizados por estos conceptos, no ha sido reportados dentro del informe de gasto de campaña”, refiere la queja.

#PRD denuncia entrega masiva de tenis para coaccionar voto a favor de Morena en todo el paíshttps://t.co/IvlizsLTTt pic.twitter.com/aAoRux62SS — PRD (@PRDMexico) May 26, 2019

Aunado a esta denuncia, presentó también queja ante la Unidad Técnica de Fiscalización del INE por el caso del municipal del Ayuntamiento de Tacotalpa, estado de Tabasco, cuya presidenta municipal, Tomiris Domínguez Pérez, entregó en el marco del programa de apoyo a familias de escasos recursos los referidos tenis con el logotipo oficial de Morena y con el logotipo del Ayuntamiento, “situación que a todas luces significa una aportación en especie en favor del instituto político mencionado”.

La denuncia que presentó Márquez Madrid detalla que es clara la violación a lo establecido, en la Ley General de Partidos Políticos; en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; en el Reglamento de Fiscalización. “El Gobierno Municipal del Ayuntamiento de Tacotalpa, estado de Tabasco, promociona y difunde la imagen, nombre y logotipo oficial del Partido Político Morena”, enfatiza la queja.

Sobre dichas irregularidades, el PRD pide tanto al gobierno municipal como a la Secretaría de Hacienda que se transparente los contratos certificados de adquisición de los zapatos tipo tenis, así como el nombre del proveedor o proveedores, así como el detalle de los pagos en efectivo, cheque o transferencia bancaria; información que es de vital importancia para cuantificar el monto involucrado del beneficio obtenido de manera ilegal por parte de Morena; así como las bases de operación de programa de apoyo a familias de escasos recursos y el listado de beneficiarios.

Asimismo, también denunciaron que en el estado de Tamaulipas la Secretaría de Bienestar repartió tarjetas de diversos programas de adultos mayores, con discapacidad y programas sociales durante el proceso electoral, por lo que se asentó la denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delitos electorales en contra de la secretaria de Bienestar, María Luisa Albores por violación a las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral.