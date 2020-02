PRD denuncia por desabasto de medicinas a Herrera y Robledo

Ciudad de México.-La Dirección Nacional Extraordinaria (DNE) del Partido de la Revolución Democrática (PRD) interpuso denuncia de hechos ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) en contra de autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y del Director de Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por negligencia y omisión en el abasto de medicamentos, mismos que debían ser suministrado por las instituciones de salud pública de este país.



La denuncia va en contra de Arturo Herrera Gutiérrez y Thalía Concepción Lagunas Aragón, titular y oficial Mayor de la SHCP respectivamente; Zoe Robledo Aburto, Director General del IMSS, Luis Abel Roberto López, Jefe de Unidad de la Oficialía Mayor de la SHCP, Raquel Buenrostro Sánchez, Jefa del Servicio de Administración Tributaria, y de quien resulte responsable, por el perjuicio a los usuarios y derechohabientes del sistema de salud.

Dirigentes perredistas explicaron que los delitos por los cuales se está presentando la denuncia es por la omisión y daño a la Hacienda Pública, ya que se han filtrado una serie de documentos que demuestran que no se hicieron las compras consolidadas como lo marca la ley en tiempo establecido, causando un daño al erario público.



La Dirigente Nacional, Karen Quiroga explicó que, al no hacer la compra consolidada se generó el desabasto en los diferentes centros de salud y en ese sentido la SHCP no ha tomado las previsiones necesarias para la compra de medicamentos a favor de la vida de muchos enfermos. Recordemos que “el mismo presidente de la República denunció el ‘huachicoleo’ de medicamentos y ante esto no se ha presentado absolutamente ninguna denuncia”.

Las y los médicos y enfermeras no tienen la culpa, los responsables son funcionarios públicos de @hacienda_mx y @Tu_IMSS. Si un funcionario no está preparado deben ser destituido e inhabilitarlo al poner en peligro la vida de las y los mexicanos: @KarenQuirogaA #YoTeDefiendo pic.twitter.com/CGrIwXEfeF — PRD (@PRDMexico) February 11, 2020



Quiroga Anguiano resaltó que la denuncia forma parte de las acciones de la Campaña Nacional por la Defensa del Derecho a la Salud #YoTeDefiendo y “hoy queremos decir de cara a la nación que los médicos, las enfermeras y los directores de hospitales no tienen la culpa, la culpa la tiene la SHCP en donde existen responsables, por lo que la Secretaría de la Función Pública tiene que realizar una exhaustiva investigación y por consiguiente deben haber consecuencias”, señaló.



A su vez, el dirigente nacional Ángel Ávila informó que el PRD, acompañado de los padres de niños con cáncer, interpuso los primeros amparos ante el Poder Judicial de la Federación, instancia que emitió una sentencia que obliga al Ejecutivo Federal y al Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), a terminar con el desabasto de medicamentos y otorgarlos de manera inmediata.



Añadió que el PRD se compromete a asesorar a cientos de mexicanos que no cuentan con la atención adecuada en los hospitales, a través del amparo jurídico, el cual es un instrumento que ha logrado buenos resultados a favor de los niños con cáncer y pacientes con VIH, principalmente.



Los dirigentes nacionales señalaron que el PRD no va a descansar y seguirá denunciando a los funcionarios públicos que resulten responsables, porque “la enfermedad no descansa, sigue avanzando y si las autoridades se equivocaron en la compra de medicamentos consolidados tiene que haber responsables, porque se trata de la vida de miles de mexicanos”.



Finalmente, informaron que la denuncia también se presentará ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por las violaciones flagrantes en contra de la salud de miles de mexicanos.



A la Secretaría de la Función Pública acudieron también los dirigentes nacionales Adriana Díaz, Camerino Márquez y Arturo Prida.