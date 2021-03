PRD llama cobarde postulación de Salgado y le detienen un candidato por violencia familiar

Veracruz.- Rogelio Franco Castán, candidato a diputado federal por la vía plurinominal del PRD, consejero nacional del mismo partido fue detenido por el delito de violencia familiar; cabe señalar que los diputados del grupo parlamentario del PRD llamaron cobarde la postulación de Félix Salgado Macedonio.

Rogelio Franco Castán, candidato a diputado del PRD, consejero y ex secretario del gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares fue detenido en Tuxpan y es acusado por el delito de violencia familiar.

De acuerdo con la información difundida por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz, refirió que agentes ministeriales cumplieron una orden de aprehensión en contra de Rogelio Franco Castán derivada de la carpeta de investigación UIPJ-1/DXI/FE2/522/2021 de la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos de Violencia Contra la Familia, Mujeres, Niñas, Niños y Trata de Personas.

Esto se derivó de las denuncias de su ex esposa, Guillermina Alvarado González, por violencia en su contra y además en el mes de marzo del 2020, publicó videos en su cuenta de Facebook en los que señaló que fue amenazada de muerte por el ex dirigente estatal del PRD para que no hiciera la denuncia.

Cabe señalar que Rogelio Franco Castán está registrado en la segunda posición de la lista de diputados federales de representación proporcional de la tercera circunscripción del PRD.

Esposa del candidato del PRD ya lo había denunciado antes

La esposa del candidato del PRD, Guillermina Alvarado denunció al político desde el año 2016, cuando era secretario de gobierno en 2017, en al menos dos ocasiones y lo exhibió por golpearla, pero las denuncias no prosperaron.

"Cuando fuiste mi marido, mi esposo ante la sociedad, éramos familia, y tan familia éramos que a pesar de las aberraciones que tú cometías conmigo, yo tenía que (por amenazas tuyas y por ver a mis hijas cómo lloraban porque tú siempre las has chantajeado) quitar esas denuncias del sufrimiento que yo pasaba a tu lado"

Acusó Guillermina Alvarado que no podía acercarse a ninguna instancia a denunciar porque él era secretario de gobierno y el entonces fiscal, Jorge Wincler, "era su muy amigo".

Rogelio Franco Castán fue detenido y vinculado a proceso por violencia familiar y no podría ser elegido como diputado plurinominal.

Guillermina Alvarado acusó que no solo ha tenido que enfrentar a su agresor, sino a un partido entero (PRD) que lo defiende y a través de su cuenta de Facebook ha denunciado que el PRD ha iniciado una campaña en su contra por lo que teme por su vida.

Guillermina Alvarado dijo que la denuncia formal la realizó el 5 de marzo de 2020 por el delito de violencia intrafamiliar, que la orden de aprehensión sucede un año después y también que tras la denuncia, Rogelio Franco Castán continúo con las agresiones.

"Hoy desnotan mi dignidad, mi valor y mi integridad como mujer que ha sido violentada, masacrada y exhibida en medios de comunicación aplicando escarnio público, y eso lo hace el Partido de la Revolución Democrática (PRD) quienes tenían de conocimiento mi situación de víctima de violencia"

Indicó Guillermina Alvarado.

PRD exige la libertad de Rogelio Franco tras violencia familiar

Por otro lado, el líder nacional del PRD, compartió un mensaje a través de Twitter en donde exige la liberación de Rogelio Franco.

"Exigimos a la @FGE_Veracruz la libertad inmediata de nuestro compañero @RogelioFrancoC, pues el "delito" que le quieren imputar de "ultrajes a la autoridad "es un burdo pretexto para continuar el hostigamiento y sacarlo de la contienda electoral. Esta claro que Rogelio tenía un Amparo y no podía ser detenido, cometieron un delito los policías ministeriales con esta detención ilegal, por ello, no se actualiza el delito de “ultrajes a la autoridad” cuando todo el proceso está viciado de origen. Desde el @PRDMexico exigimos el respeto a la ley."

Líder nacional del PRD exige la liberación de Rogelio Franco / Foto: Captura

Señaló Jesús Zambrano Grijalva y señaló que el gobierno de Morena en la entidad busca retenerlo por presunta resistencia al arresto. La insostenible justificación de "ultraje a la autoridad" se basa en un paquete de reformas al Código Penal de la entidad que fue aprobado en días pasados, el cual señala que si se impondrá de seis meses a dos años de prisión a quien agreda o amenace a algún servidor en cumplimiento de sus labores.

Debido a esto, el líder del PRD subrayó que "quieren a como dé lugar inhabilitar políticamente a Rogelio Franco por ser un férreo opositor al desgobierno de Cuitláhuac García".

Señala que el delito que le quieren imputar es un burdo pretexto para continuar con el hostigamiento y sacarlo de la contienda electoral.

Destacó que el momento del arresto, Franco Castán contaba con un amparo, por lo que no podía ser detenido. Así, los agentes de policía ministeriales supuestamente cometieron un delito al arrestarlo de forma ilegal bajo las instrucciones del gobierno de Morena en Veracruz.

Jesús Zambrano Grijalva recalcó que el PRD no se permitirá el atropello de los derechos político-electorales de sus militantes ni candidatos o candidatas.

Explicó que Morena esta iniciando una guerra sucia contra sus dirigentes "porque saben que perderán las próximas elecciones", por lo que exige a las autoridades competentes que otorguen las garantías necesarias.

Diputados del PRD piden la renuncia de Félix Salgado Macedonio

El presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRD, Jesús Zambrano Grijalva, calificó de cobarde la ratificación de Morena de la candidatura de Félix Salgado Macedonio a la gubernatura de Guerrero.

"El PRD está convencido de que Guerrero ni ninguna otra entidad quedará en manos de un abusador sexual en las próxima elecciones"

Sostuvo el dirigente del PRD, Jesús Zambrano Grijalva y criticó el actuar del presidente Andrés Manuel López Obrador en su posición de manera partidista, antidemocrática y machista al defender al candidato de Morena, Félix Salgado Macedonio.

"El hecho de que salga a defender de manera tan insistente y criminal a Salgado Macedonio solo demuestra que le debe favores políticos, que le importan más que el bienestar de las mexicanas y sobre todo las guerrenses".