PRD pide a AMLO interceder en Cámara de Diputados para ratificar al titular de SHCP

Cuidad de México.- Verónica Juárez, coordinadora del PRD en la Cámara de Diputados, publicó un video donde exhorta al presidente Andrés Manuel López Obrador instruir a Morena a aprobar un periodo extraordinario para ratificar el nombramiento de Rogelio Ramírez de la O como el nuevo titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

"Si el Presidente quiere que Rogelio Ramírez de la O ya asuma sus funciones como titular de Hacienda entonces, que ya instruya a Morena y sus aliados a convocar cuánto antes un periodo extraordinario al Congreso de la Unión y de una vez por todas, además de los nombramientos pendientes, se pueda abordar lo relativo al desafuero del diputado Benjamín Huerta y Mauricio Toledo acusados respectivamente de abuso sexuales a menores de edad y enriquecimiento ilícito", afirmó.

En el mismo material audiovisual, la diputada perredista declaró que "ni Morena y el PT deben hacer rehén a la Cámara de Diputados de sus intereses políticos y convertirla en cómplice de delincuente, ni el Presidente puede pasar por encima de la Constitución cada vez que él así lo decida".

Verónica Juárez acusó al titular del poder Ejecutivo Federal de querer pasar, una vez más, por encima de la Constitución, de la división de los poderes y de las facultades de la Cámara de Diputados, al pretender que Ramírez de O inicie sus funciones como Secretario de SHCT sin que fuera ratificado.

Explicó que en el artículo 74, fracción tercera, de la Constitución Mexicana da a la Cámara de Diputados la facultad de ratificar el nombramiento que el Presidente haga del secretario de Hacienda.

"Lo que está haciendo López Obrador es una interpretación que no tiene fundamento constitucional y legal, y pretende asumir facultades que no le corresponden como Ejecutivo federal. El secretario de Hacienda no puede asumir funciones en tanto su nombramiento no sea ratificado por la Cámara de Diputados", insistió.