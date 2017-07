Política

Política Rumbo al 2018 Publicada el 02/07/2017 - 12:48 HS

PRD pide a Cárdenas diálogo para la construcción del FA

El presidente del Consejo Nacional, Ángel Ávila Romero solicito al ex perredista mesura y calma, toda vez que "no debe criticarse a un frente que todavía no queda constituido"