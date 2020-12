PRD presenta denuncia en la FGR contra Felipa Obrador, prima de AMLO

México.- La bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), en la Cámara de Diputados, presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia en contra de Felipa Guadalupe Obrador Olán, prima hermana del presidente de México Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Felipa Obrador es acusada por los diputados del PRD por presunto tráfico de influencias en la asignación directa de contratos para una empresa de su propiedad por parte de Petróleos Mexicanos (Pemex), en 4 licitaciones ganadas con la petrolera mexicana.

La empresa Litoral Laboratorios Industriales S. A. de C.V., cuya propietaria es Felipa Obrador, participó en dos contratos con Pemex en la presente administración, el primero por un monto de 133 millones de peso y el segundo por 231 millones de pesos.

Además de los contratos mencionados, la empresa de Felipa Obrador recibió contratos por adjudicación directa en el actual sexenio del presidente Andrés Manuel de otras dependencias públicas como el Instituto Mexicano del Petróleo, Aeropuerto y Servicios Auxiliares, el IMSS y el ISSSTE, por diversos montos económicos.

Las y los diputados federales del PRD acusaron en la denuncia que aunque López Obrador intentó descalificar la información que se dio a conocer respecto a su prima, Pemex confirmó haber otorgado contratos a su familiar.

Una vez que se hizo pública la asignación de los contratos a Litoral Laboratorios, Pemex anunció la rescisión de los mismos y ordenó una investigación para deslindar responsabilidades.

Luego de que el periodista Carlos Loret de Mola diera a conocer las licitaciones que Felipa Obrador había obtenido en Pemex, el presidente de México y primo hermano de Felipa, Andrés Manuel López Obrador, dijo desconocer los contratos que su familiar había ganado con la petrolera.

AMLO aseguró que sería responsabilidad de Pemex realizar las investigaciones pertinentes ara dar a conocer el origen de las licitaciones.

El sábado 5 de diciembre, Pemex reconoció 4 contratos que Litoral Laboratorios Industriales había contraído con la paraestatal, sin embargo anticipó que dos de ellos sería cancelados hasta conocer la forma en cómo fueron asignados a la empresa de Felipa Obrador.

El 7 de diciembre, López Obrador fue cuestionado en su conferencia matutina sobre la confirmación de los contratos que Pemex había otorgado a la empresa de Felipa Obrador, asegurando que él sabía de los contratos desde 2019, cuando fue informado por el director de la petrolera Octavio Romero Oropeza, quien informó al presidente sobre la participación de su prima en las licitaciones.

AMLO aseguró que en ese momento ordenó que no se asignaran contratos a su prima Felipa, sin embargo, aseguró que existió una omisión por parte de Pemex al no detectar el nombre de Felipa Obrador en la participación de entrega de contratos.

Lo que pasó es que el año pasado me vio el director de Pemex y me dijo “hay aquí un posible conflicto de intereses”, y di la instrucción que no se otorgaran los contratos y al parecer no se otorgaron los contratos”, declaró AMLO en esa ocasión.