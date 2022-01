PRI amenaza con expulsar a Pavlovich y Aysa si aceptan cargos de AMLO

México.- Este lunes, el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, advirtió a la exgobernadora del estado de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano, que de aceptar el consulado en Barcelona, España, designado por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, podría ser expulsada del tricolor.

Este día, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), encabezada por Marcelo Ebrard Casaubón, informó mediante un comunicado que los exgobernadores de Sonora y Campeche, los priista Claudia Pavlovich Arellano y Carlos Miguel Aysa González, fueron nombrados como representantes de México en Barcelona y República Dominicana, respectivamente.

Haciendo uso de su cuenta oficial de Twitter, el líder nacional del Revolucionario Institucional sentenció a los dos ex mandatario estatales que, al ser emanados del PRI, están sujetos a los estatutos de dicha organización política.

En este sentido, sentenció que si Pavlovich y Aysa aceptan las designaciones decretadas por el presidente López Obrador, estarían violentando la normativa interna del partido en el que militan, por lo que podrían ser sancionados e, incluso, expulsados.

"Los exgobernadores @ClaudiaPavlovic y @AysaGonzalez fueron autoridades emanadas del PRI, por lo que su militancia está sujeta a los estatutos del Partido. De aceptar la propuesta del Gobierno de Morena estarían incumpliéndolos, provocando sanciones internas incluida la expulsión", refirió Alejandro Moreno.

Amaga Alejandro Moreno con expulsar a exgobernadores de Sonora y Campeche del PRI/Fuente: Twitter @alitomorenoc

Advirtiendo a ambos ex funcionarios que el partido estará atento a las decisiones que tomen, el también diputado federal enfatizó que las oportunidades que brinda el partido deben corresponderse con buenos resultados y con lealtad.

"Las oportunidades que da el PRI deben corresponderse con buen trabajo y resultados, pero también con lealtad a México y a los mexicanos. Que no quede duda, estaremos atentos a la decisión que tomen y actuaremos en consecuencia", escribió en la mencionada red social.

Esta no es la primera vez que el presidente nacional del PRI advierte a uno de sus exgobernadores con la expulsión del partido si aceptan cargos ofrecidos por el gobierno de la Cuarta Transformación. Ya el año pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador había ofrecido al exgobernador del estado de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, la embajada de México Madrid. No obstante, al ser sometida la designación al interior del PRI, no le fue aprobado el permiso.