PRI busca sacar adelante la primera Ley General de Bienestar Animal en México

México.- La bancada del PRI en la Cámara de Diputados busca impulsar la primera Ley General de Bienestar Animal, elevando con ello a rango constitucional la protección de los animales.

Fue por conducto de la diputada priista Melissa Estefanía Vargas Camacho que el tricolor presentó la iniciativa que reforma la Constitución mexicana a fin de que se obligue al Congreso de la Unión a legislar en beneficio de los animales.

A la iniciativa de la legisladora conocida por su activismo a favor de los animales, se unieron otros grupos parlamentarios que integran a la Cámara Baja del Poder Legislativo federal

Vargas Camacho expuso que, en la actualidad, la Carta Magna únicamente permite a los legisladores discutir en materia de sanidad y biodiversidad animal, de ahí que propusiera cambiar la fracción 29 del artículo 73 constitucional, con el objetivo de construir la primera Ley General de Bienestar Animal.

Asimismo, la diputada del PRI lamentó que México sea una de las naciones que arrastran más atrasos en el tema de protección a los animales. En este sentido, puso como ejemplo a Alemania, el cual desde 2002, estableció como un derecho la protección de parte del Estado a los animales no humanos.

Además, expuso que en Canadá, Inglaterra y Estados Unidos se han concretado modificaciones para que diversos ordenes de gobierno y sociedades civiles colaboren en los casos de maltrato hacia los animales, pues se considera que dicha conducta puede ampliarse al seno familiar.

Melissa Estefanía Vargas Camacho reconoció que en estados como Ciudad de México, Coahuila, en Puebla, en Baja California Sur, en Veracruz, en Quintana Roo, en Chihuahua, en Colima, en el Estado de México, en Oaxaca, entre otros, se han reformado los códigos penales estatales a fin de penalizar el maltrato hacia los animales.

No obstante, la priista reprochó que las amonestaciones que se imponen se limitan a las penas punitivas, dejando fuera los temas de educación, salud y tenencia responsable.

Ante este contexto, la legisladora del tricolor hizo un llamado a consolidar la Ley General de Bienestar Animal, ya que de no hacerlo, remarcó, aunque se hagan esfuerzos, el Congreso de la Unión no va a poder legislar al respecto si no se cambia la Constitución mexicana.