PRI cuestiona estrategia de seguridad de AMLO: no hay resultados

Ciudad de México.- La diputada Dulce María Sauri Riancho (PRI), vicepresidenta de la Mesa Directiva, consideró que el ataque a un bar de Coatzacoalcos, Veracruz, en donde murieron 28 personas, se trata de una "verdadera tragedia"; y cuestionó la estrategia de seguridad del gobierno federal, ya que "no ha dado resultados".

En declaraciones a la prensa en el Senado de la República, en el marco de la Comisión Permanente, recordó que desde el Congreso de la Unión le dieron al Presidente de la República lo que pidió para resolver la inseguridad, como la creación de la Guardia Nacional, "con las características de cuerpo civil, y la ha operado tal como él considera, no necesariamente apegado al espíritu, ni siquiera a la letra de la ley. Pero ni así hay resultados".

Existe un problema de eficiencia, "¿cuántos muertos más tienen que haber antes de que haya una revisión profunda?", cuestionó la diputada.

El Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, asumió un compromiso con la población, de que a los 100 días de su gobierno habría un cambio notable en materia de seguridad.

Ataque armado al bar Caballo Blanco en Coatzacoalcos, Veracruz. | AP

"Estamos hablando de 9 meses, pero el compromiso no lo puso la oposición, no lo puso como condición la ciudadanía, la asumió el candidato que ganó la Presidencia de la República y, en ese sentido, no cumplió".

Sauri Riancho también externó su preocupación por el llamado que hace el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, al titular del Ejecutivo para que atienda los altos niveles de inseguridad en la entidad.

"Es el pueblo de Tamaulipas también el que está totalmente vulnerable" agregó.

Cuando las cosas no están funcionando, habrá que ver por qué, ya que es un tema que nos interesa a todos, no es un asunto partidista, afirmó la diputada priista.