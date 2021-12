PRI dará a conocer si irá o no en alianza con el PAN y PRD en las elecciones de 2022 el viernes

Tamaulipas.- Este lunes, el presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Tamaulipas, Edgar Melhem Salinas, dio a conocer que será el próximo viernes 10 de diciembre cuando el Comité Ejecutivo Nacional podría informar si el tricolor irá solo o no en las renovaciones de gubernaturas en seis estados de la república mexicana que se disputarán en las elecciones de 2022.

En el pasado proceso electoral del 6 de junio del año en curso, el Revolucionario Institucional se unió junto al Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en una alianza electoral bajo el nombre "Va por México", con la que contendió en algunas entidades federativas para diferentes cargos públicos.

En este sentido, el líder estatal priista adelantó que el PRI en Tamaulipas respetará la decisión que tome la dirigencia nacional respecto a si ir o no en alianza electoral con el PAN y el PRD, como en los pasados comicios.

“Hay pláticas muy avanzadas en ese sentido, pero ahora sí, que como en el béisbol hasta que no caiga el último out, nosotros como hemos dicho, vamos a ser respetuosos de la determinación del CEN”, expuso.

No obstante, precisó que, en estos momento, se ha avanzado mucho en el diálogo entre los partidos políticos implicados, aunque remarcó que, como en el béisbol, "hasta que no caiga el último out".

Melhem Salinas reveló que tuvo un encuentro con los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional del PRI donde se acordó el 10 de diciembre como la fecha en la que se emitiría una postura resolutiva en relación a la alianza electoral en las seis entidades que renovarán al Ejecutivo estatal el próximo año.

A partir del inicio de la LXV Legislatura en el Congreso de la Unión, Va por México, además de ser una alianza electoral, también se ha constituido como un bloque legislativo opositor a las iniciativas del partido del oficialismo, Morena, y de sus aliados, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT). Ello, ha llevado a los legisladores del PRI, PAN y PRD a votar en contra del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2022.