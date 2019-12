PRI demanda a AMLO reorientar el gasto de programas sociales 

Cd. de México, México.-El diputado del PRI, Brasil Acosta, demandó al Gobierno federal reorientar el presupuesto para que éste se destine a obras públicas que benefician a la sociedad y no a programas sociales que, acusó, se reparten en completa opacidad.



El legislador advirtió que 2020 será un año difícil en materia económica, por lo que pidió al Ejecutivo federal hacerle frente a la crisis que viene.





Acosta exigió que modifique su estrategia y que, en lugar de dar dinero mediante tarjetas distribuidas en absoluta opacidad, el dinero se invierta en obras públicas que beneficien a la sociedad y, al mismo tiempo, reactiven la economía.

Plantean el diputado del PRI, Brasil Acosta que se destine el presupuesto de programas sociales a la construcción de obras públicas. | Especial



El priista indicó que son aproximadamente 400 mil millones de pesos los que se destinan a las tarjetas para que los mexicanos reciban un apoyo.



Haciendo cuentas, dijo, si se distribuyen entre 130 millones de mexicanos, equivale a ocho pesos diarios, 240 pesos por mes y tres mil 600 pesos al año.



Acosta advirtió que con ese dinero la gente no saldrá de la pobreza.



"Dar dinero en efectivo garantiza votos, más no crecimiento económico; del total de entregas directas, el Gobierno va a seleccionar a 30 millones para tratar de garantizar sufragios, pero seguimos sin atender el estancamiento de la economía", consideró.



Consideró que si realmente se busca un cambio al modelo económico, se debe empezar con cuatro pilares: empleo para todos, elevar los salarios, cambiar la política fiscal para que paguen más los que más tienen y paguen menos o no paguen los que no tienen y, finalmente, una reorientación del gasto público, no mediante tarjetas, ni dinero en efectivo, sino a través de inversión en obras públicas que beneficien a la ciudadanía.



El legislador del Estado de México advirtió que a nivel mundial se desarrolla un proceso de crisis y México no está generando condiciones de crecimiento.